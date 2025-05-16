川普獲高規格禮遇！阿聯酋派出正妹「甩髮舞」　動作整齊震撼全場

▲美國總統川普訪問阿聯酋，向阿聯酋總統遞出一枝筆。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普展開中東多日訪問行程，陸續造訪阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）、沙烏地阿拉伯與卡達，並受到當地政府高規格禮遇。川普此行除了宣布與阿聯達成2000億美元經貿合作協議外，也親自出席傳統迎賓儀式，觀賞甩髮舞表演，更當場表示「我喜歡這裡」，展現強化美國與波斯灣國家關係的決心。

根據《衛報》、《紐約郵報》，川普於當地時間15日抵達阿布達比，前往阿拉伯聯合大公國總統府「國家宮殿」（Qasr Al Watan）出席歡迎儀式。期間，川普走過兩側由數十名女性排成的方陣，這些身穿白色長袍、留著長髮的女子，隨著節奏甩動頭髮、動作整齊劃一，展演阿聯酋代表性傳統舞蹈「阿尤拉舞」（Al-Ayyala）。

在這場歡迎儀式中，由男子擊鼓與吟唱營造氛圍，部分男子還揮舞著類似佩劍的道具，場面相當震撼。

▲身穿白色長袍、留著長髮的女孩們揮舞美國與阿聯酋國旗，迎接川普到來。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國教科文組織（UNESCO）指出，阿尤拉舞結合詩歌吟唱、鼓樂與舞蹈，模擬戰場場景，常見於阿聯與阿曼的婚禮及喜慶場合。其中，身穿傳統服飾的女孩站在舞陣最前方，左右甩動長髮，是該舞蹈的一大特色。與伊朗等其他中東國家相比，阿聯法律並未強制女性遮蓋頭髮，這樣的文化表現也反映其較為開放的社會氛圍。

除了文化交流，川普也推動美阿經貿合作再升級。白宮表示，阿提哈德航空（Etihad Airways）與波音（Boeing）、奇異航空（GE Aerospace）簽署總額145億美元的採購協議，將購買28架波音787與777X飛機，全數採用奇異航空製引擎。白宮強調，這筆交易將深化雙邊在航空產業的合作，促進美國製造與出口。

阿提哈德航空執行長內維斯（Antonoaldo Neves）表示，今年將為現有約100架機隊增添20至22架新機，目標於2030年將機隊規模擴大至170架。新飛機中包括10架空中巴士A321LR、6架A350與4架波音787，反映其多元化機隊策略與阿布達比推動經濟多元化的方向。

▲身穿白色長袍、留著長髮的女子，隨著節奏甩動頭髮、動作整齊劃一，展演傳統舞蹈「阿尤拉舞」。（圖／路透）

川普此次中東行全程獲得盛大歡迎。13日抵達沙烏地阿拉伯時，空軍一號由6架戰機伴飛護送，隔日轉往卡達時，則有駱駝遊行隊伍與特斯拉Cybertruck車隊迎接，同樣也有戰機護航進場。白宮指出，川普此行已為美國爭取到超過1兆美元的經濟投資承諾。

不過，川普宣布接受卡達政府贈送一架市值4億美元的豪華噴射機作為「空軍一號」，引發外界質疑是否涉及倫理問題。他強調此舉是為提升美國總統專機的象徵性與格調，並表示未來會將該機轉移至他的總統圖書館收藏，「我們是美國，我認為我們應該擁有最令人驕傲的飛機」。

英媒《BBC》指出，儘管美國憲法禁止官員接受「任何國王、王子或外國的任何禮物、報酬、職位或頭銜」，但白宮卻認為至少這架飛機是一開始由卡達贈送給美國政府。

不過，川普從卡達獲贈飛機，在主流社群媒體上並未獲得廣泛支持，而川普甚至在第一任期時指控卡達資助恐怖主義，立場上支持川普的極右派陰謀論網紅魯默（Laura Loomer）更罕見發佈一幅特洛伊木馬的漫畫，將木馬繪製成飛機，裡面載滿激進的伊斯蘭武裝分子。