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社會 社會焦點 保障人權

警遭騙千萬背景曝！支援防詐中心6個月　年紀偏長負責行政工作

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

隸屬警政署刑事局下編制的詐欺犯罪防制中心爆出，有內部員警遭詐走1095萬元，重創政府打詐形象，對此，詐防中心執行秘書林耕宇表示，該名同仁年紀偏長，執行行政工作支援6個月，不管任何身分，請給被害人多一些關懷與包容。

▲▼ 詐防中心執行秘書林耕宇 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐防中心執行秘書林耕宇，說明遭詐同仁的背景以及過程。（圖／記者邱中岳翻攝）

林耕宇表示，反詐教育及分齡分眾的宣導是目前正在做的，也請社會大眾給予我們這些被害人多一點的關心跟關懷，不管被騙的被害人是一般民眾或是警務同仁，其實都是感到不捨跟難過，也是請社會大眾給予他們更多的一些包容，反詐教育是你我都是需要的，現在詐騙的狀況確實是比較多，對於這些反詐教育，不管是對民眾或是對員警都一直在施教，各行各業都應該要針對反詐教育來做加強。

林耕宇指出，這位同仁本身不是刑事局的同仁，是因為剛好有一個契機來支援詐防中心，整個被詐騙的過程，應該也是不小心，其實所有的詐騙的被害人都是一樣，都是一時的不小心就陷入了這個陷阱，也再次重申對於所有的被害人，都是一樣給予關懷以及包容。

林耕宇說明，這位同仁當初來支援的時候，是從事一般的事務性工作，因為年紀比較偏長，詐防中心在分析這一些所謂的詐騙資料以及機動資料，可能需要比較年輕，或者是比較需要一些專有技術人才，所以他並沒有從事這樣的工作，只是從事一般的事務性行政工作，從去年開始支援6個月。

林耕宇呼籲，一般的國人都是需要來加強反詐教育，有手機就可以連線到打詐儀錶板，每天都會看到最新的詐騙手法，以及用圖文拆解一些詐騙的花術，只要民眾能夠常常上網看打詐儀錶板，就可以去預防也提升自己的反詐免疫力。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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