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LINE詐騙新招！　受害者曝「回覆後果」：直接封鎖

記者黃翊婷／綜合報導

詐騙又有新招！近期有民眾收到「鄰居抱怨噪音」的LINE訊息，若給予回覆，對方就會先致歉、噓寒問暖、約見面，再恐嚇索取3萬元。不少網友表示的確有收到過類似訊息，就連住頂樓、一樓、獨棟透天厝的人，也會被「樓上或樓下的鄰居」指控製造噪音，讓住戶感到很無言。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲近期有不少民眾收到「假鄰居控訴噪音問題」的詐騙。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

臉書粉專「我是蘆洲人LoveLuzhou」小編日前分享團友遇到的詐騙，詐團成員會盜用他人照片或利用AI生成圖片，再偽裝成鄰居隨機傳訊息指控住戶製造噪音，若住戶給予回覆，詐團就會先道歉，再以「為了表示歉意」為由，開始對住戶噓寒問暖、約見面，然後再恐嚇如果不支付3萬元，就要對住戶及其家人不利，遇到這類型的詐騙，最好的方式就是不回應並直接封鎖。

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文章公開之後，不少網友也紛紛留言表示遇過類似的詐騙，不論是住頂樓、住一樓還是住獨棟透天厝的人，都會被「樓上或樓下鄰居」控訴製造噪音，「我前幾天才遇到」、「原來真的是詐騙，還好我沒回，因為我家樓下就是房東，想說什麼事都當面講沒在傳LINE的」、「結果我住獨棟，哪來的鄰居」。

假鄰居噪音詐騙。（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局婦幼警察隊）

▲詐團以假鄰居身分開啟話題，接著找機會用話術洗腦受害者掏錢。（圖／翻攝自Facebook／新北市政府警察局婦幼警察隊）

還有網友好奇，這種詐騙手法到底可以騙到什麼東西？新北市政府警察局婦幼警察隊曾提醒，「假鄰居噓寒問暖式詐騙」通常會先以亂槍打鳥的方式加入受害者的LINE好友，再提出一些日常問題，例如房屋裝修、噪音問題等等，等到取得受害者信任，再以推薦投資群組、投資APP、一頁式詐騙連結等理由，騙取受害者的錢財，得手後便會立刻消失。

此外，香港網友之間先前也有過類似討論，他們提到，這類型的詐騙手法除了騙錢之外，還會在噓寒問暖時騙取個資，例如受害者的家庭地址等等。警方提醒，若民眾不確定自己遇到的是否為詐騙，可以撥打165反詐騙專線尋求協助，杜絕詐騙危機。

#團友分享 盜用他人照片或利用AI生成圖片，隨機傳訊息指控他人製造噪音！ 如果回覆他的訊息，他會先行致歉，再說為表示歉意*^%#+*~_+，接著噓寒問暖約見面，再恐嚇不給3萬元、要????S你全家！ ????最好的方式：不回應+直接封鎖

我是蘆洲人 LoveLuzhou 發佈於 2025年5月6日 星期二
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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