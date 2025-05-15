屏東警分局兩天逮獲5車手　查扣535萬詐騙金流

▲屏東警分局兩天逮獲5名車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局連續兩日緝獲三組面交車手共5人，成功攔阻高達新台幣535萬元詐騙金流，保住民眾辛苦積蓄，其中一人供出上手，警方擴大偵辦。

屏東警分局表示，轄內民眾誤信網路上的假投資群組同時加入穩賺不賠的理財平台，遭詐騙巨額資金。警方獲報後，立即派員逮捕面交車手陳男、單男、許女等3人及楊男、廖男等監控手2人，並當場起出贓款535萬元及查扣手機等作案證物。

其中49歲許姓女車手向警方表示，自己是因爲缺錢上網看到投顧公司徵「收款員」於是前往應徵，然後聽從詐團指示向被害人取款，成功取款4-5次；另一名監控手向警方表示願意配合並且提供上手資料，並由偵查隊往上溯源擴大偵辦，其餘犯嫌依涉犯詐欺罪、洗錢防制法罪移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

屏東警分局強調，打擊詐騙為當前重點工作，警方將持續加強偵防力道，守護民眾財產安全。詐騙手法日新月異，從假投資、假交友到假檢警層出不窮，提醒民眾切勿輕信網路投資群組、陌生投資邀約，更勿輕易交付款項或提供個資。呼籲若接獲可疑來電或加入陌生群組，應提高警覺，並撥打165反詐騙專線查證，共同防堵詐騙破口，打造安全無詐的生活環境。