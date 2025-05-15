屏東男超好運看直播中獎「拿黃金先匯1萬6」　警勸20分鐘阻詐

▲里港警方成功勸阻陳男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉一名年近六旬陳姓男子，日前在臉書觀看黃金拍賣直播時，因隨意留言喊價後被直播主告知「中獎」，並要求先匯款新臺幣1萬6000元作為處理費與保證金，才能領到黃金獎品。所幸他打算匯款時，店員機警發現有異，聯絡里港警方到場，勸了20分鐘並協助查證，陳才查覺被騙。

九如分駐所所長蔡惠茹表示，警員張育敬、陳凱廷與陳俊嘉接獲店員通報後立即前往了解狀況，這時陳男仍深信直播主的話語，堅持認為「只要付錢就能拿到金子」。為了讓陳男識破詐騙手法，員警耐心解說詐騙集團常見話術與手法，舉出過去多起類似案例作為佐證，過程中更是反覆勸說、語重心長地提醒他：「真正的中獎活動不會要求先付款，更不會透過私人帳戶操作」。

在員警長達近20分鐘的苦口婆心勸導與逐步查證後，他終於醒悟，意識到自己正一步步掉入詐騙陷阱，並停止匯款行為，成功保住1萬6000元。

分局長温基興表示，感謝超商店員在打擊詐騙上發揮關鍵角色，與警方攜手共同守護民眾財產安全。此類假中獎真詐騙案件常透過社群媒體直播、話術操弄與製造緊張感，讓被害人來不及查證就輕信轉帳。所幸店員機警發現、及時通報，加上員警現場耐心勸說，成功攔阻金錢損失。民眾遇有任何需要預先匯款的中獎通知，應立即提高警覺，可撥打165反詐騙專線或就近聯繫派出所查證，切勿貿然匯款。