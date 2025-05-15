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躲兵役慘被騙錢「同梯又回來當兵」　他楊梅下部隊：實在太丟臉

▲▼威廉50萬元交保創最高！閃兵9人眾金額一次看。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲威廉50萬元交保創最高。（圖／記者黃彥傑翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

閃兵醜聞連環爆，包括陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等藝人到案，以15萬至50萬元不等的金額交保。關心時事的財經專家游庭皓透露，這年頭想閃兵，也要小心詐騙集團，他就遇過一位同梯被騙錢，「實在太丟臉又回來當兵的！」

看到藝人為了躲兵役，找閃兵集團造假病歷的消息後，游庭皓在臉書粉專《游庭皓的財經皓角》表示，這年頭想閃兵，還要小心詐騙集團，鈔票入袋卻不幫造假，「當集團被抓後，還是有可能把之前的客戶名單供出來。」

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游庭皓也進一步透露，他在楊梅下部隊，就遇過一個被騙了錢的同梯，實在太丟臉又回來當兵的。

▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲陳大天鞠躬道歉。（圖／記者邱中岳攝）

據悉，藝人王大陸被抓包砸百萬找「閃兵集團」，造假醫療證明閃避兵役，檢警擴大追查發現，還有其他人涉案，不少藝人、歌手、諧星、模特兒都在其列，14日清晨持搜索票進擊，分頭將人帶回，涉案藝人包括「小蝦」陳大天、陳零九、大根、《棒棒堂》出身的「超克7」李銓等。

目前共9人交保，交保金由低至高如下：

李九慕（李銓、34歲），以15萬元交保

黃博石（24歲），以15萬元交保

范姓民眾，15萬元交保

陳信維（35歲），以20萬元交保

陳大天（小蝦、37歲），以25萬元交保

吳致任（阿虎、39歲），以28萬元交保

陳向熙（Teddy、31歲），以28萬元交保

陳零九（38歲），以30萬元交保

黃亮鈞（大根、32歲），以20萬交保

廖亦崟（威廉、39歲），以50萬元交保，不僅是9人之中交保金額最高，還創下閃兵案最高交保金額紀錄

▲▼大根閃兵20萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

▲大根20萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，內政部表示，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」及相關法令嚴辦，絕不寬貸。本案如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。

內政部提醒全體國人，兵役制度是國家安全的基石，亦是每位國民共同的責任與榮譽，切勿心存僥倖、以身試法，以免觸法受罰，得不償失。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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