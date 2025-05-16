劉曉慶關422天又被舉報逃漏稅　上海官方回應證實

▲劉曉慶又遭檢舉逃漏稅！（圖／翻攝自微博）



記者許力方／綜合報導

74歲大陸影后劉曉慶15日爆出又遭檢舉偷稅漏稅，她當晚就發文澄清，舉報內容與事實不符，純屬惡意舉報，她將配合稅務機關調查。對此上海稅務局發布通報，證實已經收到王姓男子對劉曉慶相關企業的舉報。

劉曉慶2002年因逃漏稅被捕，如今參演的熱播新劇《折腰》才開播2天，又爆出被舉報涉嫌偷稅漏稅。王男指控，劉曉慶涉及一筆人民幣330萬元的交易，卻用「形象代言費」的名義將款項轉入自家公司，開了6%的增值稅發票規避27%以上的個人所得稅，疑似逃漏稅，並該公司無實質經營場地、員工和保險繳納紀錄，也涉嫌逃漏稅。

▲劉曉慶發聲明回應。（圖／翻攝微博）



對此，劉曉慶當晚隨即發布聲明3點回應，第一，不認識王男，也從無交集；第二，王男舉報內容與客觀事實不符，純屬惡意舉報，法院已審理查明，她與舉報所述借款無關，王男敗訴後惡意舉報，並利用網路煽動輿論；最後，劉曉慶表示願意配合接受稅務機關核查收入及納稅情況。

上海稅務局第四稽查局深夜也發布通報，證實近日收到王某對劉某某及相關企業存在涉稅問題的舉報，正在依法規辦理。

劉曉慶2002年曾因名下公司逃漏稅引發風波，當時稅務部門調查發現，劉曉慶公司嚴重逃漏稅金額高達人民幣1458萬元，震驚娛樂圈，劉曉慶也因此被拘留收押422天之久，出獄之後又是一尾活龍。