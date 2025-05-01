　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸傳EUV光刻技術獲重大突破　前ASML科學家林楠主導

▲EUV光刻機。（圖／翻攝ASML官網）

▲EUV光刻機。（示意圖／翻攝ASML官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院上海光學精密機械研究所近日傳出前ASML首席科學家林楠率領研究團隊，繞過二氧化碳激光（雷射光，下同），使用固體激光器技術，成功開發出LPP-EUV光源，已達國際領先水準，對大陸國產芯片（晶片，下同）及自主研發EUV光刻機具重大意義和突破。

▲大陸中科院上海光機所附研究員林楠。（圖／翻攝微博）

▲大陸中科院上海光機所研究員林楠。（圖／翻攝微博）

林楠團隊的研究成果發表於《中國激光》期刊雜誌第6期（2025年3月下），該團隊研究人員估計，光源實驗平台的理論最大轉換效率可能接近6%，團隊正計劃增加進一步的研究，未來有望進一步實現國產EUV光刻技術。

公開資訊顯示，EUV光刻機中最核心的分系統是激光等離子體（LPP）EUV光源，其中，二氧化碳激光器激發的Sn等離子體 CE大於5%，是ASML光刻機的驅動光源，這類光源技術由美國Cymer製造，屬於全球壟斷地位。

在光刻機關鍵技術「卡脖子」的情況下，林楠團隊考慮使用固體脈衝激光器代替二氧化碳激光作為驅動光源，但能量效率仍需進一步提升。現階段研究成果顯示，林楠團隊1um固體激光的CE最高可達3.42%，超過荷蘭和瑞士研究團隊的水平，雖仍未超過4%，但已達到商用光源5.5%轉化效率的一半。

至於該研究團隊的領銜人物林楠擁有眾多身份，他是大陸中科院上海光機所研究員、博導，大陸國家海外高層次人才，超強激光科學與技術全國重點實驗室副主任，精密光學工程部技術總師，中國儀器儀表學會集成電路分會委員，中國光學工程學會微納專委會委員，曾任荷蘭ASML公司研發科學家、研發部光源技術負責人。

林楠主攻機體電路製造光刻光源以及芯片量檢測光源研發與工程應用研究，師從2023諾貝爾物理學獎得主「Anne l'Huillier」。

截止目前為止，林楠申請及授權美、日、韓等國國際專利110餘項，多項專利已完成產品轉化搭載在最新型光刻機及量檢測設備中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范瑋琪曾邀張韶涵加入S幫！「入會唯一標準」曝：沒符合就不聯絡
快訊／砂石車駕駛下車　遭22歲女騎士輾爆頭慘死
快訊／貴婦奈奈抵達北檢了！　素顏上銬接受複訊
Makiyo提證據宣戰！爆「司機出國」家屬喊告　她反擊：弄清
快訊／衝突升級！印度關閉領空　禁巴基斯坦航空和軍機進入
快訊／湖人1勝4敗遭淘汰！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸傳EUV光刻技術獲重大突破　前ASML科學家林楠主導

巴西總統讚陸反制關稅「令人欽佩」　嗆美國應被「共同抵制」

金價又回落了！買家「觀望情緒高」　陸專家籲：切勿追漲殺跌

95歲諾貝爾醫學獎得主屠呦呦　當選美國科學院外籍院士

醫學院博士論文正文「僅12頁」　比參考文獻還少　引發灌水質疑

南京鼓樓醫院院長及妻子遭人尾隨砍傷　一路跟回家才動手

神舟19攜回太空實驗品　「宇宙出生果蠅」無重力繁育「四代同堂」

陸官媒曝：美國主動與中方接觸　希望談判關稅問題

區桂芝批陸委會「文字獄」　梁文傑：她一轉發就有人來檢舉

19萬放牛網紅被挖黑歷史！10年前賣假毒品入獄　本人認了：給我活路

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

陸傳EUV光刻技術獲重大突破　前ASML科學家林楠主導

巴西總統讚陸反制關稅「令人欽佩」　嗆美國應被「共同抵制」

金價又回落了！買家「觀望情緒高」　陸專家籲：切勿追漲殺跌

95歲諾貝爾醫學獎得主屠呦呦　當選美國科學院外籍院士

醫學院博士論文正文「僅12頁」　比參考文獻還少　引發灌水質疑

南京鼓樓醫院院長及妻子遭人尾隨砍傷　一路跟回家才動手

神舟19攜回太空實驗品　「宇宙出生果蠅」無重力繁育「四代同堂」

陸官媒曝：美國主動與中方接觸　希望談判關稅問題

區桂芝批陸委會「文字獄」　梁文傑：她一轉發就有人來檢舉

19萬放牛網紅被挖黑歷史！10年前賣假毒品入獄　本人認了：給我活路

12生肖5月職場、愛情、工作運勢出爐！屬牛迎財富大豐收

北市貴族私校畢典驚傳校園暴力　小一女童慘遭2學長壓牆又揍臉

黃建賓回應罷免行動　民進黨搞鬥爭才會想起台東

台東雲南路3棟火警！林姓男子疑涉縱火遭警方拘提到案

惡男誆26萬債務毆打被害人　逼領10萬再簽立本票下場曝

大武警分局三日交通大執法　取締違規118件展現成效

從東部點燃罷免戰火！　黃建賓罷免案台東交件達標

戒嚴涉內亂罪　尹錫悅再添1條「濫用職權」罪嫌！韓檢追加起訴

燃燒生命工作！台中OL胃痛2個月暴瘦5公斤　竟是潰瘍嚴重腸阻塞

澳研究揭4大戀愛模式　慾望型戀人每周愛愛10次、生活品質最高

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

大陸熱門新聞

豪車妹服飾店試穿「經血染裙」！拒買單：意外

女大生手機掉進廁所！打撈一半掉進化糞池溺斃

19萬放牛網紅被挖黑歷史！本人認了：給我活路

3小時喝8杯水！女子「水中毒進ICU」

區桂芝批陸委會文字獄　梁文傑：有人檢舉

金價又回落了！陸買家「觀望情緒高」

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

等於打9折！台灣民眾也適用陸離境退稅　

3姊妹祭拜父親「燒金紙突爆炸」！全遭炸死

台海爆發代理人衝突？　學者警告「烏克蘭反轉」情境上演

「高潮針」爆紅！主打女性注射後更易高潮

杭州樂園「大擺錘」高點停住旋轉！學生慘被倒掛

陸女老闆遭砍死！曾嗆員工：要錢沒有要命一條

陸官媒曝：美國主動與中方接觸　希望談判關稅問題

更多熱門

相關新聞

等於打9折！台灣民眾也適用陸離境退稅　

等於打9折！台灣民眾也適用陸離境退稅　

大陸商務部等部門發佈關於進一步優化離境退稅政策，欲擴大入境消費，將離境退稅起退點從500元下調至200元（單位：人民幣，同下），現金退稅額1萬元上調至2萬元，大陸國台辦今（30）日也介紹，該政策不但適用外國旅客，同樣適合台灣民眾，新的流程將縮短退稅時間，換算下來等於打了九折。

習近平赴上海考察 首個行程先看「AI新創孵化器」

習近平赴上海考察 首個行程先看「AI新創孵化器」

陸首次完成「白日」地月太空衛星雷射測距 如萬米外瞄準一根髮絲

陸首次完成「白日」地月太空衛星雷射測距 如萬米外瞄準一根髮絲

女子揹170隻「吸血鬼蟹」赴陸闖關 「眼神飄忽閃躲」遭海關攔下

女子揹170隻「吸血鬼蟹」赴陸闖關 「眼神飄忽閃躲」遭海關攔下

不跪！陸外交部發影片對美嗆聲 引法日經驗批：低頭如飲鴆止渴

不跪！陸外交部發影片對美嗆聲 引法日經驗批：低頭如飲鴆止渴

關鍵字：

上海晶片芯片大陸光學林楠ASML光刻機光機所

讀者迴響

熱門新聞

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

快訊／IDF戰機空中火焰彈意外擊發　空軍火速派員調查

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面