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大陸 大陸焦點 特派現場

上海樂高樂園7月5日開園！　26公尺高「搭搭」人偶迎客

▲▼上海樂高樂園。（圖／CFP）

▲上海樂高樂園巨大人偶「搭搭」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

默林娛樂集團7日宣布，上海樂高樂園度假區將於7月5日開園迎客。樂園的各項建設工作已經進入最後收尾階段，高達26公尺，全球最大的樂高人偶「搭搭」已清楚可見，24個核心騎乘設備也全部進入調試階段，為開園進行最後準備。

上海樂高樂園座落在上海金山區楓涇鎮，是專為2至12歲親子家庭打造的樂高主題樂園和酒店綜合度假區。度假區內擁有八大主題區，超過75個互動騎乘設施、表演和玩樂景點，以及由超8500萬塊樂高積木拼搭的數千個樂高模型。

▼上海樂高樂園設施「龍小驕之玉龍神力」。（圖／翻攝上海樂高樂園）

▲▼上海樂高樂園。（圖／翻攝上海樂高樂園）

▼上海樂高樂園「迷你天地」。（圖／翻攝上海樂高樂園）

▲▼上海樂高樂園。（圖／翻攝上海樂高樂園）

上海樂高樂園中心位置的核心景點，是全球樂高樂園中最具標誌性的經典項目「迷你天地」。通過室內迷你天地、室外迷你天地及室外摩天高樓三大主題區域，遊客可一日盡覽中國標誌性建築景觀與名勝古蹟。

上海樂高樂園還準備了各式各樣的演出與娛樂活動。開園後，樂園每日將為遊客呈現22場樂高角色見面會，讓遊客能夠與心愛的樂高角色親密互動；11項精彩紛呈的主題演出及特別活動將輪番上演；4D影院全天候放映熱門樂高大電影。

此外，全球首發的「樂高悟空小俠」現場秀——「花果山降魔」正在加緊排練中，該劇目將在奇趣積木城的現場秀劇院登場，採用多種投影特效與大型裝置道具，每場演出由13名專業木偶師為遊客進行現場表演，其中，高3.7米的巨型牛魔王木偶需由3名木偶師協同操控。

▼上海樂高樂園的建設工程已進入最後收收尾。（圖／CFP）

▲▼上海樂高樂園。（圖／CFP）

▲▼上海樂高樂園。（圖／CFP）

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