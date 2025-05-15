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懲罰唱和中共藝人！陸委會：是為了讓藝人「有自由空間」

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會擬查處唱和中共統戰言論的台灣藝人，歐陽娜娜被列入第一波重點對象。陸委會副主委、發言人梁文傑15日表示，懲處的目的是為了讓藝人在大陸發展時，有理由拒絕中共的要求，「所以我們不是為了懲罰，我們是讓藝人有比較自由的空間。」

梁文傑在記者會上提到，如果台灣對藝人這種行為沒有任何懲罰，完全是放任，那當中共要求這些藝人或是經紀公司，必須在軍演的時候表態支持武統、支持軍演，那這些藝人跟經紀公司就完全沒有拒絕的理由，「因為對方會認為，台灣都不管，你拒絕什麼？那就是你思想有問題。」

梁文傑強調，他們懲處的目的不是為了懲處，是為了要讓藝人在大陸發展的時候，有理由可以拒絕中共的要求，「所以不是為了懲罰，是要讓藝人有比較自由的空間。」

▼歐陽娜娜近日獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝微博）

▲歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使。（圖／翻攝微博）

不過，梁文傑也指出，對於言論的尺度與標準，還要進行比較精確的定義，包含要處罰的是哪些、哪種言論。

另外，梁文傑還說，若有藝人想透過經紀公司來卸責，是沒辦法的，「你說都是經紀公司操作的，想藉此卸責，但也是你委託經紀公司幫你行使這些行為的，所以這無法卸責。」

已被列入此波查處重點對象的歐陽娜娜，不久前當上了江西吉安的文化旅遊大使，再被質疑涉及違法。對此，梁文傑解釋，大陸的縣市文化旅遊大使，都要求具備高知名度、形象氣質佳、有助當地文旅發展，有點像台北市也會找一些藝人，比如說徐若瑄、黃明志來做觀光大使，這在他們的認定之中，不會認為是擔任中共黨政軍的職務，「就像黃明志或是徐若瑄做台北市的觀光大使，也沒有人會認為他們是在擔任台北市政府的職務。」

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