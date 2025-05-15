陸委會遭詐騙分子冒名！以香港辦事處名義寄「假除籍通知書」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會及所屬香港辦事處近期遭不肖人士冒用，以偽造職銜簽字章及單位條戳製發虛假公文書。陸委會提醒民眾提高警覺，若接獲疑似不實公文，立即與陸委會或香港辦事處聯繫。

陸委會15日表示，近期陸續接獲多起政府機關及民眾通報，指出收到不肖人士冒用本會香港辦事處名義，以偽造職銜簽字章及單位條戳製發虛假公文書，企圖混淆視聽、誤導社會大眾。

陸委會嚴正聲明，「此等假冒行為不僅嚴重損害本會及香港辦事處之聲譽，亦對正常公務運作造成實質影響，情節重大，本會已將事證移請檢調單位查辦。」

從陸委會提供的照片可以看見，偽造的公文為假的「除籍通知書」。不過，目前尚不清楚不肖人士的真實身分，對其目的也尚不知情。

陸委會強調，依據《刑法》第158條「冒充公務員行使職權罪」及第211條「偽造、變造公文書罪」之規定，偽造或變造公文書之行為，最重可處7年以下有期徒刑，對於本案之不法行為，為防範類此情事再次發生，本會已蒐集相關事證，並依法移請檢調單位查處，絕不寬貸。

陸委會籲請各機關與民眾提高警覺，若接獲疑似不實公文，立即與陸委會或香港辦事處聯繫。有任何疑義也可透過下列方式洽詢：大陸委員會查詢專線：(02)2397-5589分機6015；香港辦事處查詢專線：(852)2160-2019。