虐死剴剴保母姊妹「沒有判死刑」原因！律師嘆：修法也沒用

▲台北地院馬拉松審理剴剴案，判決結果揭曉。（圖／記者黃哲民攝）



記者施怡妏／綜合報導

1歲男童「剴剴」遭保母姊妹虐死，台北地方法院國民法官13日一審判決出爐，姊姊劉彩萱無期徒刑、妹妹劉若琳18年徒刑，可上訴。「法老王」王至德律師表示，以檢方起訴的罪名來看，國民法官可以說是已經判處檢察官建議的最高刑度；至於「不能判死刑」的原因，律師解釋，因為起訴罪名不是殺人罪。

律師王至德在臉書發文，檢方在起訴時就已求處最重的無期徒刑與18年刑期，「國民法官可以說是已經判處檢察官建議的最高刑度了」，看得出來國民法官對姊妹的憤怒已達最高點，只是礙於法定刑的規定，無期徒刑已經是國民法官所能判的最重刑期了。

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「為什麼最重只有無期徒刑？」王至德律師解釋，因起訴罪名是「成年人對兒童故意犯妨害自由而凌虐致人於死罪」，並非殺人罪，即便未來修法，將此類罪名提高至可判死刑的層級，也不能套用在姊妹身上，因為刑法的原則就是不溯及既往。

王至德律師進一步指出，若要以殺人罪來辦，必須要有證據，證明姊妹是出於殺人的故意來凌虐剴剴，「以目前呈現的證據來看，要證明有殺人故意實在不容易」，一審能判到無期徒刑已經很重了，國民法官已經在他們能力所及的範圍內盡量重判了。

本文獲「法老王 - 王至德律師」授權轉載。