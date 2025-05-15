卡達買210架波音飛機「經濟訂單總額逾7兆」　川普讚：史上最大單

▲川普訪卡達達成重大經濟合作協議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普赴波斯灣國家卡達訪問期間，國營卡達航空公司（Qatar Airways）向美國波音公司（Boeing）正式簽署採購協議，將購買最多210架廣體客機，總金額高達960億美元（約新台幣2.9兆元）。此為「經濟合作協議」（economic deals）的一部分，美卡另外還達成國防、科技、航空等領域的協議，總額超過2400億美元（約新台幣7.3兆元），為川普此行的重要外交與經濟成果。

綜合路透、BBC報導，川普與卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al-Thani）共同出席簽約儀式，並在現場表示，「160架飛機、超過2,000億美元，這太棒了，這是新紀錄。」他稱這是波音有史以來最大的單一筆飛機訂單。

根據白宮說法，此項協議包含130架787型（Dreamliner）與30架777-9型飛機的確定訂單，以及額外50架的選擇權。這筆交易是美國與卡達在此次峰會中達成的超過2,400億美元「經濟合作協議」的一部分，範圍涵蓋航空、國防、科技與能源領域。

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）與卡達航空執行長麥爾（Badr Mohammed Al-Meer）親自在儀式上簽署此項協議。除民航飛機採購案外，兩國也同步簽署多項國防合作協議，包括卡達將自美國採購MQ-9B無人機，加強防務能力。

此外，該筆交易也為引擎製造商奇異航空（GE Aerospace）帶來大單，將供應400具引擎，創下該公司有史以來最大一筆單筆引擎合約。787機型將搭載GEnx引擎，非英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）的Trent 1000；777X機型則將配備GE9X引擎，為該型唯一選項。GE航空股價週三小漲0.7%，波音股價則上漲0.6%。

該協議對波音而言意義重大，尤其在競爭對手空中巴士（Airbus）A350大型機型因引擎維修問題，在高溫地區（如中東）營運受限之際，波音得以鞏固其在中東市場的主導地位。卡達航空過去已訂購94架777X，與同樣來自波灣的競爭對手阿聯酋航空（Emirates）共列此機型最早採購方，目前阿聯酋航空擁有205架777X的訂單。

波音最新數據顯示，截至4月30日，公司訂單量包括777X共521架、787共828架。值得注意的是，777X仍在開發中，預計2026年才開始交機，已較原計畫延後6年。

外界亦關注卡達日前提出的一項提案，擬贈送川普一架價值4億美元（約新台幣121億元）的豪華客機「空中宮殿」，未來可能作為「空軍一號」（Air Force One）使用，川普卸任後則轉作私人用途。此舉引發美國國內對川普與卡達之間關係的廣泛討論與關注。