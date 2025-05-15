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包括6家涉台軍售暫解套！　陸商務部：45間實體美企暫停90天管制

▲▼中美貿易戰。（圖／CFP）

▲中美開始釋出善意，落實經貿高層會談共識。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

中美日內瓦經貿會談聯合聲明中提到中方將暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施，中方「為落實中美經貿高層會談共識」，中國商務部發言人昨晚間10點宣布，決定自2025年5月14日起，針對美國45家企業在90天內暫停相關管制措施，其中包括6間「涉台軍售」美企暫時解套，但之後必須依法嚴審，必須符合條件申請予以批准與中國企業交易。

根據中國出口管制相關法律法規規定，商務部先前2025年4月4日和9日分別發佈了第21號和22號公告，共將28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。

發言人指出，「為落實中美經貿高層會談的共識，決定自2025年5月14日起，在90天內暫停上述相關措施。出口經營者如需向上述28家實體出口兩用物項，應當根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》相關規定向商務部提出申請；商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。」

另外，中國商務部於於2025年4月4日和9日，根據《中華人民共和國反外國制裁法》《不可靠實體清單規定》及有關規定，實行不可靠實體清單工作機制，將17家美國實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內新增投資。

發言人最新表示，「為落實中美經貿高層會談共識，自2025年5月14日起，暫停4月4日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕7號）相關措施90天，暫停4月9日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕8號）相關措施。」根據《不可靠實體清單規定》相關規定，國內企業可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。

回顧中方4月9日實行「不可靠實體清單工作機制〔2025〕8號相解措施」，遭制裁名單有美國6家智能、軍工「涉台軍售」企業，分別是護盾人工智能公司（Shield AI,Inc.）、內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）、賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）、邊緣自治運營公司（Edge Autonomy Operations LLC）、Group W公司（Group W）和哈德森技術公司（Hudson Technologies Co.）等6家實體列入不可靠實體清單。

其中，護盾人工智能公司、內華達山脈公司等6家公司遭點名，不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。

上述涉出口、智能軍工等美國企業被制裁1個多月後，隨中美會談順利落幕，暫時解套。中方為落實「中美經貿高層會談的共識」，宣布自暫停4月9日公告（不可靠實體清單工作機制〔2025〕8號）相關措施，上述企業可與中國交易，但必須依法審核，符合條件才予以批准。

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