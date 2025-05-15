兩岸關係與國際經貿大棋局　劉性仁：實力是決定一切的根本王道

▲中美經貿談判背景之下，盼望台灣更應該拿出底氣實力與美國協商，做出符合國家利益談判實力 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中美關稅貿易戰僵持一個多月，迎來戲劇化轉變！大陸成為與美國第二個達成共識的國家，反觀台灣與美國關稅談判進度繼續奮戰努力。台灣文化大學國發大陸所副教授劉性仁接受《東森新媒體ETToday》訪問指出，中美在這場角力之間，選擇不得已「雙贏」，因為彼此深知雙邊經貿關係的重要性。回到兩岸關係以及國際經貿合作的大棋局中，台灣方面應有所深思警醒，太多的「對立」於事無補，「充實實力才是決定一切的根本王道。」

劉性仁表示，從目前發展態勢來看，中美深知雙邊經貿關係的重要，雙方本著相互尊重的原則達成重要共識，算是不得已的雙贏，這只是剛開始，未來將是一條十分漫長談判道路，不光是中美也包括其他國家。

「談判還是要建立在實力的基礎之上。在兩岸關係以及國際經貿合作的大棋局中，台灣方面應有所深思警醒」，劉性仁也進一步指出，目前台灣只是一廂情願，對於兩岸關係及國際事務都是通過情緒化的喊話，或是製造對立做作為手段，忽略了實力才是決定一切的根本。

▲台灣文化大學國發大陸所副教授劉性仁 。（圖／記者任以芳攝）

劉性仁強調，「實力夠也不用跪，台灣真的要充實自身的實力，把實力搞好，才是正道。」只有當自身具備足夠實力時，才能在複雜的國際環境中站穩腳跟，維護自身利益。

再以大格局來看，劉性仁指出，中美關稅戰降溫，也為兩國關係及全球局勢帶來新的轉機，儘管雙方將開啓漫長談判之路，更多的是穩定世界經貿格局，同時外界也期盼兩國攜手共控風險。

劉性仁進一步說，尤其現今地緣政治複雜嚴峻，中美共同應對諸多挑戰，包括俄烏問題、以巴衝突、印巴衝突、南海問題等，期盼中美關係逐漸緩解，也能發揮大國影響力，推動各方重回談判桌前，尋求公正、持久的解決方案。

劉性仁也強調，「台海問題」更是中美關係的關鍵所在，雖然中美關係的改善並非一蹴而就，未來經貿談判之路更是漫長且充滿挑戰，但中美關係若持續順利向好，不只是穩定世界局勢，對於兩岸關係發展也會帶來相對穩定態勢。