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嘉檢攜手市府宣導綠能永續　促進綠能產業發展防制貪瀆

▲▼ 嘉檢結合市府共同打擊綠能犯罪展現維護產業健全發展決心 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉檢結合市府共同打擊綠能犯罪，展現維護產業健全發展決心 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

檢察官作為犯罪偵查主體，具有指揮司法警察蒐證及調查以追訴犯罪，並監督司法警察偵辦過程之適法性等目的，嘉義地檢署近年為配合政府推動非核家園及綠色能源施政方針，除加強查緝綠能犯罪外，更積極對相關業務職掌之公務員、企業員工及社會大眾說明當前國家綠電發展政策、推動綠能業務過程應注意之相關法規及事項、宣導正確廉政法紀觀念、分享綠能不法案件及違法態樣，以堅定全民對政府打妨害綠能產業發展犯罪的信心。

▲▼ 嘉檢結合市府共同打擊綠能犯罪展現維護產業健全發展決心 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署於今(14)日攜手嘉義市政府辦理「綠能永續+1」專案宣導暨行政流程透明措施推動計畫，分別由蕭仕庸及江炳勳2位檢察官向與會之市政府同仁、綠能企業員工代表等逾80人講授綠能不法案例及違法態樣及綠能圖利與便民區辨等議題，期待能達到促進綠能產業健康發展、增強民眾支持綠能政策、有效提升政策透明度及增進政府公信力。

蕭仕庸檢察官以「偵辦綠能犯罪案例經驗分享及困境─以南部某議會議長、議員為例」，分享與剖析綠能不法案件及違法態樣中，可能不慎觸犯的相關規定及注意應避免的作為，以提升與會人員對綠能政策及相關法規規範的理解及未來辦理類似採購案時，能有更好的應對作為。江炳勳檢察官則以113年度全國各地檢署所搜報綠能企業所提意見及經濟部能源署就該意見之回應作為引言，帶入綠能業務申辦過程須公開透明的重要性，及政策推動中的便民措施與可能圖利間的差異，以確保綠能發展符合廉政原則，促進社會公平與透明，讓公務同仁勇於任事。

▲▼ 嘉檢結合市府共同打擊綠能犯罪展現維護產業健全發展決心 。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉義地檢署依循法務部年度重點工作項目，帶頭宣誓地檢署對貪瀆及詐欺零容忍、戮力防制與查緝之決心，尤以打擊黑金犯罪、綠能犯罪及防治詐欺犯罪為首重目標，持續以各種管道強化全民廉能、防詐知識，民眾如發現疑似貪瀆、詐欺犯罪、妨害綠能發展犯罪，請儘速通報檢警調廉等機關，並時刻留意政府防制宣導資訊，全民共同努力提升群體廉潔及防詐免疫力。

 
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