「走入地方交通安全計畫」啟動　雲林交通安全宣導深入社區

▲雲林縣政府於今日在土庫庄役場舉行「雲林縣走入地方交通安全宣導計畫」開跑記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府於今（12）日在土庫庄役場舉行「雲林縣走入地方交通安全宣導計畫」開跑記者會，縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱、新聞處長陳其育及脊髓損傷協會理事長黃傳佑等共同呼籲，人人守規則，安全不打折，攜手打造更安全的交通環境。

雲林縣已邁入超高齡的社會結構，縣長張麗善表示，高齡者在道路交通事故中的受害比率逐年攀升，甚至騎機車未戴安全帽造成A1事故。為提升道安，我們啟動此宣導計畫，預計從5-9月舉辦20場次交通安全講座，透過不同的管道，網路、媒體、社區及工業區宣講等，針對不同族群提供量身定制的交通安全教育。

▲虎尾警分局交通隊參與記者會加強宣導路口慢看停。（圖／記者游瓊華翻攝）



張麗善指出，根據113年度道路安全事故診斷報告，雲林縣的交通事故發生率在過去三年內事故多發地點集中於主要道路和交通繁忙區域，特別是機車、外籍勞工以及高齡者的事故比例較高，因此，雲林縣政府已針對特定事故熱點進行了改善，並於今年推出了包括交通信號優化、斑馬線增設及交通指示標誌改善等一系列措施，致力於提高道路安全性。

活動中邀請脊髓損傷協會理事長黃傳祐現身說法，讓鄉親了解車禍的傷害與後果，叮嚀用路人遵守交通規則的重要；張麗善強調，雲林縣將以更加多元且務實的宣導形式，持續加強市民的交通安全意識，並期望將雲林縣打造為一個更友善、更安居的安全城市。



新聞處處長陳其育說明，去年首度實施的「走入地方交通安全宣導計畫」獲得了顯著成果，成功吸引超過1750人次參與，並且通過前後測問卷調查，發現參與者的交通安全知識普及率提升了超過七成。今年，計畫將持續擴大規模，不僅保持去年的宣導形式，並且特別製作「交通安全宣導短片」，以情境演繹方式呈現常見交通危險，幫助民眾更具體理解交通安全的重要性。



陳其育表示，雲林縣政府今年的宣導計畫，將不僅限於針對高齡者、外籍勞工與學校學生，還將增強互動性與參與感。為進一步提升講習的效果，講座將結合教材教育，通過模擬不同交通事故情境，讓學員親身體驗並學習如何在危險情境下作出正確反應。此外，將針對外籍勞工推出多語言的交通安全課程，幫助外籍勞工更好地理解台灣的交通規範，進而降低外籍勞工因文化差異或語言障礙造成的交通違規。



陳其育說，此次「走入地方交通安全宣導計畫」不僅涵蓋各村里、社區據點、學校及工業區，還將進一步強化道路安全意識，改善雲林縣的交通安全環境。交通安全是一個全社會共同責任，只有在政府與民間力量的共同努力下，才能有效降低交通事故，期望人人都能守規則，讓每一位雲林縣民都能安心出門。





▲此次「走入地方交通安全宣導計畫」不僅涵蓋各村里、社區據點、學校及工業區，還將進一步強化道路安全意識，改善雲林縣的交通安全環境。（圖／記者游瓊華翻攝）