真相曝光！軟爛科大畢業男不聽母勸「放下就好」　殺女友毀2家

▲台中市南屯區日前發生24歲詹姓男子持刀殺害18歲詹姓女子。（圖／記者許權毅攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區日前發生情殺案，24歲詹姓男子持刀殺害18歲詹姓前女友，據了解，詹男、詹女都是單親家庭，2人交往約3年，疑因詹女即將畢業，雙方對未來的想法不一致，詹女決定分手、詹男卻不肯，進而種下殺機，在母親節前夕，讓2位「詹媽媽」遭遇終身難平之痛。

據悉，詹男母親為越南籍配偶，為單親家庭，詹女也同是單親，2人在詹女高一左右開始交往，彼時詹男就讀台中某科大，詹女則是北部某高中學生並成績優秀，2人分隔北中兩地，平時透過Line聯繫，詹男對女友相當著迷，生活多以詹女為重心。

3年過後，詹女即將畢業且已考上大學，但詹男畢業後未積極尋找工作，時常整天待在租屋處無所事事，2人對未來走向產生分歧，詹女決定分手。

▲詹女媽媽昨日在女兒遺體從醫院移往殯儀館時，多次哭喊女兒名字。（圖／記者白珈陽攝）

案發前，詹男母親從兒子口中提及兩人分手，詹男母親也認為2人對未來方向沒有共識，勸兒子「放下就好」，但詹男不甘交往3年的感情付諸流水，多次要求詹女復合，都遭詹女拒絕。

近日詹男以歸還寵物鼠為由，請求詹女見面，本月10日下午2時許，詹女由男性友人陪同，從桃園南下台中至詹男租屋處，2人在大樓前人行道交還寵物鼠，當時詹男仍極力挽回，但詹女執意分手，詹男情緒失控，掏出預藏的水果刀猛刺詹女，隨後再拿出另1把預藏的折疊刀自刺4刀。

案件造成詹女嚴重出血，送醫搶救不幸宣告不治，詹男目前仍在加護病房，目前由警方戒護中。在母親節前夕，詹男因感情問題鑄下大錯，最痛心的，仍是2名母親，其中詹女媽媽，昨日在女兒遺體從醫院移往殯儀館時，多次哭喊女兒名字，場面令人鼻酸。