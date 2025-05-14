陸夫妻聯手印假鈔找「鄉村集市」洗錢　「狸貓換太子」手法曝

▲大陸一對何姓夫婦印假鈔牟利花用，受害者達上千人。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西公安昨（13）日破獲一起假鈔印製案，這起案件要追溯到2023年9月，撫州公安局經偵支隊員警陸續接獲多起民眾報案稱，市區內有人在使用假鈔。警方透過追查發現，假鈔流向涉及臨川、東鄉、金溪等多處，受騙民眾高達上千人，共同特徵就是嫌犯會利用較為缺乏警覺性的鄉村集市，將假鈔「洗」成真鈔牟利。

《央視》報導，通過大量摸排，警方很快鎖定了有多次使用假幣（假鈔，下同）的前科人員何某龍、徐某花夫婦，二人很快落網。警方對其家中進行依法搜查，現場查扣假幣15張，以及製作假幣所使用的油墨、打印機等作案工具。此外，還發現了部分紙張，以及大量小面額人民幣，總數額達到了20多萬元（人民幣，下同）。

江西警方將何姓夫婦逮捕後，兩人也先後坦承犯案手法。警方調查發現，何姓夫婦作案時，會選擇缺乏公共監視器的鄉村集市，藉由「買菜找零」的方式，先拿出一張真鈔給年紀稍長的店家，店家驗了之後，何姓夫婦又謊稱有零錢，將真幣取回後，再宣稱零錢不足，這時，假鈔就會順勢拿給店家，讓老人找零。

何姓夫婦正是以此「狸貓換太子」的方式，將假鈔出手換得真鈔零錢，積少成多獲利，同時，這也使得假鈔在市面上逐漸流竄開，影響不少民眾的權益，初估受害民眾多達上千人。

承辦警方透露，何姓夫妻兩人經過偽裝，藉由買菜找零的方式使用假鈔，每天使用量大約在300至3000元不等，基本上印多少花多少，不留存，目前，兩名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，待警方近一步釐清案情。