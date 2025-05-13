掛「么么」匾額也沒用！檢警破詐騙洗錢集團　抄30萬顆泰達幣

▲ 新竹地檢署近日破獲一大型詐騙洗錢集團 。（圖／記者新竹地檢署提供）

記者楊永盛、潘鳳威／新竹報導

新竹地檢署近日破獲一大型詐騙洗錢集團。該集團以虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行詐騙與洗錢，並利用通訊軟體層層轉移金流，規避追查。經過四個月的偵查，成功逮捕22名嫌犯，並依詐騙、洗錢、組織犯罪等罪名提起公訴，其中9名主要嫌犯遭收押禁見。

起訴書指出，該詐騙集團以有竹聯幫背景的吳姓男子為首，利用虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行詐騙與洗錢，該集團透過Telegram、Discord等通訊軟體聯繫，並分工合作，分為多個層級，吳姓首腦負責與境外詐騙機房「盤口」聯繫，其他成員則負責招募車手、處理虛擬貨幣兌換、轉移金流，製造合法交易假象來掩飾詐欺犯罪的事實。

檢警自2024年12月至今年4月間掌握大量犯罪證據後，搜索該詐騙集團台北、新北、台中、台南、花蓮等據點，查扣手機33支、豪車3輛及29萬1124顆泰達幣，逮捕22名嫌犯，詐團成員被逮時，屋內還掛著前幫主「么么」黃少岑的「竹報平安」匾額。

檢方調查後依詐騙罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌提起公訴，主要的9名嫌疑人並遭收押，成功瓦解該詐騙集團的不法行為。新竹地檢署表示，未來將持續強化對詐騙行為的追查，並利用科技手段打擊新型的詐騙手法、虛擬貨幣洗錢犯罪。呼籲民眾對來路不明的投資資訊和虛擬貨幣交易應提高警覺，避免上當受騙。

▲ 新竹地檢署近日破獲一大型詐騙洗錢集團，詐團成員被逮時，屋內還掛著前幫主「么么」黃少岑的「竹報平安」匾額。（圖／記者新竹地檢署提供）