親筆信是障眼法？傳徐少東最後出現在嘉義布袋　恐已偷渡出海

記者賴文萱／高雄報導

三聯集團負責人徐少東涉非法吸金22億餘元，二審遭重判12年，近日卻在留下親筆家書離家後人間蒸發。坊間今傳出徐疑似出現在嘉義布袋，不排除已偷渡出海；警方表示，持續查明中。最高檢察署昨晚也已通知相關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，防止他逍遙海外。

▲三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金22億元案，高雄高分院去年二審宣判。（圖／最高地檢署提供）

徐少東涉嫌非法吸金22億，遭判刑12年，目前案子還在上訴中。昨日原先要開庭，審酌是否實施科技設監控，未料他在9日清晨留下親筆家書道別後，獨自開著朋友的千萬賓利離家，先是將車開到高醫停車場停放後，就徒步走向同盟路、愛河一帶人間蒸發。

今日坊間盛傳，徐少東最後身影疑似出現在嘉義布袋，不排除已經偷渡出海。對此，警方回應，目前並未有徐民離台證據，仍持續查訪周遭親友與調閱監視器查明中。

最高檢察署13日晚間發布聲明，強調已經責成高雄地檢署組成專案小組調查徐未報到緣由及行蹤，並通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，以防止他逍遙海外。

▲徐少東駕車離家，將跟向朋友借來的車子停放至高醫停車場後，徒步離開。（圖／記者賴文萱翻攝）

最高檢在聲明最後向徐少東喊話「儘速到案，面對司法審判。」同時籲請國人：切勿藏匿徐少東或使之隱避，如涉犯刑法藏匿人犯罪，最重可處2年有期徒刑；如知悉徐少東行蹤或所在者，請踴躍提供相關情資，協助司法人員儘速將之拘提到案，以確保審理程序進行，維護司法威信。