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吸金22億遭重判12年徐少東失聯　最高檢呼籲法院更多實施科技監控

▲▼徐少東涉吸金詐騙案。（圖／翻攝自Facebook／徐少東）

▲徐少東涉吸金案二審遭重判，如今傳出失聯。（圖／翻攝自Facebook／徐少東）

記者吳銘峯／台北報導

三聯集團負責人徐少東涉非法吸金22億餘元，二審遭重判12年。他原本被法院要求每週要到戶籍地派出所報到，卻驚傳沒有報到，人間蒸發。最高檢察署13日晚間發布聲明，強調已經責成高雄地檢署組成專案小組調查；此外，有鑑於近來發生許多重大刑案被告落跑事件，最高檢呼籲法院實施科技監控，避免脫逃事件再發生。

在最高檢察署的聲明中指出，徐少東犯《銀行法》「非法經營銀行業務罪」，未扣案的犯罪所得高達19億4千餘萬元，經高等法院高雄分院去年7月9日判決有期徒刑12年，併科罰金1億元，案件現上訴最高法院審理中。

此外，徐少東經高雄地檢署向法院聲請羈押，但法院裁定徐少東4千萬元交保，並命限制住居、出境、出海及每週一向自強路派出所報到一次等遵守事項。但徐少東本週一（12日）未向派出所報到。高雄地檢署隨即指派檢察官林恆翠指揮組成專案小組，追查徐少東未報到緣由及行蹤，並通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，以防止徐少東逍遙海外。

除了徐少東以外，前國寶集團總裁朱國榮在二審被重判後，2023年9月間棄保潛逃；「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智今年3間判刑定讞後，人間蒸發。接連發生重大刑案被告脫逃事件，讓司法機關顏面掃地。因此最高檢也在聲明中呼籲：「重大犯罪被告於審理中若未准予羈押，檢察官應促請法院命實施科技設備監控，避免被告脫逃。」

「近期接連發生重大經濟罪犯如鍾文智、徐少東等於諭知交保停止羈押後，未同時施以科技設備監控，致發生脫逃情形，國人至為重視，最高檢察署呼籲：重大犯罪被告於審理中若未准予羈押，檢察官應促請法院命實施科技設備監控，避免被告脫逃。」

最高檢在聲明最後向徐少東喊話「儘速到案，面對司法審判。同時籲請國人：切勿藏匿徐少東或使之隱避，如涉犯刑法藏匿人犯罪，最重可處2年有期徒刑；如知悉徐少東行蹤或所在者，請踴躍提供相關情資，協助司法人員儘速將之拘提到案，以確保審理程序進行，維護司法威信。」

▼最高檢喊話徐少東儘速到案，並配上科技監控的設備。（圖／最高檢察署提供）

▲▼最高檢喊話徐少東儘速到案，並配上科技監控的設備。（圖／最高檢察署提供）

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