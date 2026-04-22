快訊／擄走黑白切少東斷手腳筋！3共犯自行投案　裁定羈押禁見

▲黑白切少東被打斷手腳丟包急診室。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東某夜市知名黑白切31歲徐姓少東，19日遭人打斷手腳、渾身是血丟包寶建醫院急診室外，傷勢之重恐有終身失能可能。而繼丟包的27歲陳姓主嫌被聲押獲准後，共犯24歲蔡姓男子、21歲黃姓男子、28歲蒲姓男子於21日投案，警方依重傷害罪、妨害自由等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，經複訊後向法院聲押，今(22日)凌晨2時許法院裁准3人羈押禁見。

本案源於徐姓少東小弟被陳男的人以介紹擔任白牌車司機為由，實則轉介到中部擔任詐團車手，結果被警方逮捕被依詐欺罪送辦，須支付7萬元交保金。徐男得知後要求陳男負擔這筆錢，但對方推卸責任，稱自己只是轉介，雙方因此在網路上互嗆。

火大的徐男在17日撂人前往屏東縣鹽埔鄉一間洗車廠砸場，期間徐男人馬持刀割傷洗車廠員工，陳男因此派了小弟到醫院照顧受傷員工，沒想到徐男又派人到醫院將小弟擄走。

▲陳男駕車將騎車的徐男撞倒後，眾人再拿頭套套頭，將人擄上車。（圖／記者陳崑福翻攝）



屏東警分局獲報後隨即在醫院附近將抓人的徐男等人逮捕，並依照妨害自由、傷害等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，檢方訊後諭知2萬元交保，但徐男交保後還在臉書上嗆聲，表示下一波將要再抓走陳男的另名小弟。

陳男得知後更加火大，19日下午找了小弟一起把騎車的徐男擄走，刻意打碎關節，但避開頭、胸、腹等重要部位攻擊，再把人塞進二手BMW X6休旅車後車廂內，載到寶建醫院急診室前丟包。

▲陳姓主嫌遭羈押禁見。（圖／記者陳崑福翻攝）



徐男受有手腳骨折、全身多處刀傷、鈍傷大量失血，被丟包時人已奄奄一息，經救治後發現傷勢集中在四肢，膝蓋、手肘骨都裂開，可見教訓意味濃厚。警方獲報後循線逮捕主嫌陳男，聲押禁見獲准，共犯24歲蔡姓男子、21歲黃姓男子、28歲蒲姓男子則是於21日自行投案，複訊後檢方聲押也獲准。