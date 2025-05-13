吸金22億判12年上訴中！三聯集團徐少東突失聯　通緝令箭在弦上

▲三聯集團負責人徐少東傳出失聯。（圖／翻攝自Facebook／徐少東）

記者陳宏瑞／高雄報導

三聯集團負責人徐少東與公司法律顧問張永昌，涉嫌以投資電信APP的手法，吹噓年報酬率可達24%，吸金超過22億元，去年高雄高分院二審改判12年，全案上訴中；徐少東昨（13）日傳出失聯且身上沒帶手機，家屬也緊急報案，警方受理後已展開緊急協尋，並通報法院，如徐少東持續不現身恐將遭到通緝。

現年58歲的徐少東除吸金案外，還有涉及國安法、偽造文書、發展組織等案在審理中，也遭橋頭地院裁定保安處分，必須每週一到轄區派出所報到，而警方在昨天接到徐少東家屬報案協尋後，已提前通報法院，如果徐持續失聯，可能會遭到發佈通緝。

據了解，徐少東9日離開家裡後失聯，11日下午4點半，家屬返家發現徐少東人不見了，且手機放在家裡，緊急報案求助警方。

家屬透露徐近日心情低落，且身上沒帶手機，一直聯繫不上，擔心發生意外，才通報緊急協尋。警方受理後，因無法透過手機定位找人，初步只能從徐少東離開家裡的動線，沿路調閱監視器尋人，但目前仍搜尋未果。

根據判決指出，徐少東為三聯集團的實際負責人，張永昌為永昌法律事務所律師兼三聯集團法律顧問，二人買下經營不善、連年虧損之南頻電信公司，並將公司更名為三聯南頻，由張永昌擔任董事長、徐少東擔任營運長。

儘管公司連年虧損，但兩人卻對外宣稱公司擁有通訊加密技術的APP，結合多項電信加值服務及法律諮詢，具前瞻發展性，對外吸金，並稱年報酬率可達24%，從2015年9月至2019年5月期間，涉嫌以老鼠會方式進行非法吸金，有超過4016名投資者受害，總金額約22億6670萬元。

2020年，高雄地檢署依違反銀行法、洗錢防制法等罪將徐少東、張永昌提起公訴，同年12月24日，高雄地院一審判徐少東徒刑13年，張永昌徒刑11年，併科罰金1億元和5000萬元，其他參與此案的三聯公司幹部也分別被判處7年半至10年不等的有期徒刑。

全案上訴後，高雄高分院去年7月9日上午審判，徐少東改判徒刑12年，罰金1億元，張永昌維持11年的刑度，罰金5000萬元，全案上訴中。