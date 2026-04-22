台積電供應鏈天弘化爆醜聞　員工竊鈷金屬原料盜賣、副理修改報表

▲天弘化學員工涉嫌結夥竊取公司鈷金屬原料及主管人員涉嫌變造盤點資料。（圖／翻攝自Facebook／新竹地方檢察署）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹地檢署指出，本署偵辦關於天弘化學股份有限公司新竹二廠2名員工，涉嫌結夥竊取公司鈷金屬原料及主管人員涉嫌變造盤點資料，經偵查終結，依照結夥三人以上加重竊盜、登載不實文書等罪提起公訴。

新竹地檢署表示，新竹二廠製造部陳姓技術員，與該公司劉姓領班、朱姓技術員（以上2名共犯，均另案通緝）均熟知廠內鈷金屬原料領用、存放及投料流程。知悉備料區長期存放相當數量之鈷金屬原料，且實際數量不易即時精確掌握，自2024年9月間起，利用夜班期間及廠區監視器死角，由一人在外把風、另一人進入備料區，將白色太空袋內之鈷金屬原料徒手分裝入袋，再置入塑膠籃及推車，推運至停車場裝車載離廠區方式竊取鈷金屬原料，並運往指定地點交由共犯處理銷贓。3人以此方式，共竊取鈷金屬原料合計約6萬2640公斤，折合價值約6327萬餘元。

新竹二廠製造部張姓副理負責硫酸鈷生產製程及月盤點資料覆核作業。其自2023年7月接任後，即知公司鈷金屬盤點持續存在盤差情形，為使盤點表上損耗值控制在公司要求範圍內，竟自2024年10月至2025年1月間，基於接續犯意，於工程師完成盤點並上傳後，擅自回算、修改盤點表中各桶槽液位高度、鈷含量及重量等數據，再將修改後版本提供公司財會部門行使，使公司長期誤認實際庫存與帳載相符，足生損害於公司對庫存管理及財務控管之正確性，導致差距達91826公斤。

陳姓技術員涉犯刑法第320條第1項竊盜罪及第321條第1項第4款結夥三人以上加重竊盜罪嫌；張姓副理涉犯刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書罪嫌。經偵查終結提起公訴。

天弘化學指出，本公司已全面檢視並強化內部控制及存貨管理機制，並持續配合法律程序進行，以保障股東權益，經評估對本公司營運及財務無重大影響。

據了解，天弘化學（7742-TW）是隸屬於康普集團的特用化學品製造商，已成功轉型並切入台積電半導體供應鏈，主要供應電子級化學品與特用化學品。該公司運用關鍵的鈷萃取技術與新能源材料相關經驗，在苗栗頭份及新竹湖口廠區生產，是台積電概念股之一。