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王大陸違個資法判6個月　演藝圈「閃兵蜘蛛網」一次看

▲王大陸違個資法判6個月，演藝圈「閃兵蜘蛛網」一次看。（AI協作圖／記者葉國吏、柯沛辰製作，經編輯審核） 

▲王大陸憑藉一己之力，搗破演藝圈「閃兵網絡」。點圖可放大。（AI協作圖／記者葉國吏、柯沛辰製作，經編輯審核）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣演藝圈閃兵案猶如肉粽串，目前涉案藝人多達26人，其中25人已遭起訴。該案最大功臣、藝人王大陸，涉嫌與女友闕沐軒、警官劉居榮、車商小開游翔閔、黑幫分子陳子俊等人共同涉犯個資法，今（22日）判刑6個月，得易科罰金。本文整理閃兵案來龍去脈，一次看懂王大陸是如何憑一己之力殲滅演藝圈閃兵網絡。

最新進度

新北地檢署4月1日清晨發動第四波搜索行動，拘提9人到案，包括藝人「王子」邱勝翊。邱勝翊承認花約33萬元委託閃兵集團首腦「黑哥」陳志明，以偽造高血壓方式逃避兵役，複訊後以50萬元交保。

4月15日，新北檢第四波起訴15人，除主嫌陳志明外，另有5名素人役男，以及唐禹哲、廖人帥、唐振剛、阿達、邱昊奇、李唯楓、鄒翰昇、楊景涵、李奕釜等9名藝人。

▲▼王子（邱勝翊）涉入閃兵案移送新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲王子（邱勝翊）被移送新北檢。（圖／記者許靖騏攝）

檢方認定，陳志明熟悉役男體檢與複檢流程，長年收費教導役男以憋氣拉高血壓數值，並在複檢時擔任「槍手」代背24小時血壓機，藉此取得高血壓診斷證明，非法協助改判免役。

檢方指出，第四波起訴名單中的多名藝人是在案情擴大後主動自首，且配合偵辦，因此除主嫌陳志明外，其餘被告均建請法院給予緩刑。據悉，阿達、廖人帥、李唯楓、邱昊奇4人在陳大天、謝坤達勸說下出面自首。

相關報導：薛仕凌涉閃兵「狡猾洗白」細節曝光！　檢：毫無悔意

全案起因

2024年間，王大陸花費360萬元，委託閃兵集團「黑哥」陳志明偽造病歷，企圖取得免役資格，沒想到黑哥另涉詐欺、毒品被捕入獄，就此失聯。王大陸多次傳訊詢問進度未果，以為被騙，一氣之下報案稱遭詐騙，並透過人脈找時任台北市刑大代理隊長劉居榮偷查黑哥個資。

警方偵辦這起「詐騙案」時，因王大陸手機「資料太豐富」，意外發現王大陸涉及閃兵，而且與黑哥對話紀錄還出現「之前有幫陳零九、陳柏霖處理」等內容，因而遭調查起訴，甚至意外扯出找人毆打Uber司機的案外案，只因他「不會開特斯拉車門」，便找富二代好友游翔閔教訓司機。

更悲催的是，藝人找集團辦理閃兵業務，造假價碼大多在15至30萬元，但王大陸卻付出超過10倍的價格，因此遭諷「大盤子」。

▲▼王大陸（右）涉嫌教唆富二代好友游翔閔(左)毆打司機 。（圖／翻攝王大陸、游翔閔IG）

▲王大陸（右）不會開車門起糾紛，涉嫌教唆富二代好友游翔閔（左）毆打司機。（圖／翻攝王大陸、游翔閔IG）

檢警發動4波搜索

第一波搜索：2025年2月，檢警先從王大陸案切入，鎖定王大陸1人。

第二波搜索：2025年5月14日擴大偵辦，涉案藝人共9人，分別是陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy（陳向熙）、陳信維、黃博石。

第三波搜索：2025年10月21日，檢警約談5名藝人，分別是修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰（小杰）；謝坤達當天因人在國外未到案。

不久後，唐振剛、阿達、廖人帥、唐禹哲、邱昊奇、李唯楓、鄒翰昇、楊景涵、李奕釜等9人相繼自首，薛仕凌主動到案說明，但否認犯行。

第四波搜索：2026年4月1日清晨，檢警發動第四波搜索，共拘提9人到案，包括藝人為邱勝翊（王子）

▲藝人王大陸、女友闕沐軒涉犯《個人資料保護法》被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人王大陸、女友闕沐軒涉犯《個資法》，雙雙被判刑6個月。（圖／記者黃哲民攝）

涉案藝人現況一次看

一、法院審理中

王大陸：2025年2月18日遭拘提，同年3月13日入伍服1年替代役，6月16日遭起訴，11月18日出庭時認罪，目前一審審理中。

陳零九：2025年5月14日到案，同年6月16日遭起訴，10月27日開庭時認罪，目前一審審理中。

威廉：2025年5月14日到案，同年6月16日遭起訴，10月27日開庭時認罪，10月28日另傳出自稱遭主嫌勒索恐嚇，相關情節仍待檢方釐清，目前一審審理中。

陳大天：2025年5月14日到案，同年6月16日遭起訴，10月27日開庭時認罪，目前一審審理中。

大根：2025年5月14日到案，同年6月16日遭起訴，10月27日開庭時認罪，目前一審審理中。

李銓：2025年5月14日到案，同年6月16日遭起訴，10月27日開庭時認罪，目前一審審理中。

阿虎（吳致任）：2025年5月14日到案，同年6月16日遭起訴，10月27日開庭時認罪，目前一審審理中。

Teddy（陳向熙）：2025年5月14日到案，同年6月16日遭起訴，10月27日開庭時認罪，目前一審審理中。

陳信維：2025年5月14日到案，同年6月16日遭起訴，10月27日開庭時認罪，目前一審審理中。

黃博石：2025年5月14日到案，同年6月16日遭起訴，10月27日開庭時認罪，2025年10月28日另傳出自稱遭主嫌勒索恐嚇，相關情節仍待檢方釐清，現況為一審審理中。

修杰楷：2025年10月21日遭拘提到案，同年11月14日遭起訴，目前一審審理中。

陳柏霖：2025年10月21日遭拘提到案，同年11月14日遭起訴，目前一審審理中。

謝坤達：2025年10月21日因人在國外工作未到案，隔天搭機抵台到案，同年11月14日遭起訴，目前一審審理中。

張書偉：2025年10月21日遭拘提到案，同年11月14日遭起訴，目前一審審理中。

廖允杰（小杰）：2025年10月21日遭拘提到案，同年11月14日遭起訴，目前一審審理中。

二、仍在偵查或剛起訴

唐振剛：2025年10月28日主動赴新北地檢署自首，訊後請回，今年4月15日遭起訴。

薛仕凌：聽聞檢調風聲，2025年11月4日主動到案說明，但否認犯行，訊後30萬元交保，今年3月31日遭起訴。

阿達：陳大天、坤達勸說下，2025年11月5日主動自首，訊後30萬元交保，今年4月15日遭起訴。

廖人帥：陳大天、坤達勸說下主動自首，今年4月15日遭起訴。

李唯楓：陳大天、坤達勸說下主動自首，今年4月15日遭起訴。

邱昊奇：陳大天、坤達勸說下主動自首，今年4月15日遭起訴。

邱勝翊：今年4月1日遭上銬拘提，住處被搜索，複訊後50萬元交保。

唐禹哲：主動自首，今年4月15日遭起訴。

鄒翰昇：主動自首，今年4月15日遭起訴。

楊子鋒：主動自首，今年4月15日遭起訴。

李奕釜：主動自首，今年4月15日遭起訴。

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