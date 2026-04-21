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北市人妻狂收「防追蹤逼逼聲」　車內翻出AirTag真相超傻眼

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市1名人夫疑妻外遇砸錢僱狗仔、暗藏AirTag 24小時無死角監控她赴摩鐵。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

婚姻信任一夕崩塌！北市1名男子疑妻子外遇，砸錢委託徵信社跟監，還將Apple AirTag藏入妻子車內後車廂進行定位監控，人妻手機不斷跳出防追蹤警示並發出聲響，才驚覺遭科技跟蹤報警。士林地檢署偵結，依違反《跟蹤騷擾防制法》及《刑法》妨害秘密罪嫌，將人夫提起公訴。

人夫阿智（化名）與妻子比比（化名）原為結髮夫妻，卻因懷疑對方有婚外情，展開一連串「抓猴行動」。去年2月到3月間，他委託徵信社人員跟監妻子行蹤，甚至一路尾隨至宜蘭與新北五股區某汽車旅館，並透過LINE與電話即時回報動態。阿智還對外宣稱，確實拍到妻子與「小王」進出旅館，外遇疑雲甚囂塵上。

然而，阿智並未就此收手，為達到「24小時監控」，他進一步將AirTag藏入妻子車內後車廂的露營裝備中，藉此掌握車輛定位與停留時間，幾乎將對方的生活軌跡全面掌控。

但這場自導自演的「科技抓猴」最終敗給裝置本身的防護機制。由於AirTag長時間跟隨非持有人移動，妻子的手機開始跳出警示並發出聲響。她與孩子在車上多次聽見異音，循線尋找後，在後車廂發現這枚追蹤器，驚覺自己長期遭監控，嚇得報警求助。

偵查時，阿智仍否認犯行，辯稱委託徵信社只是蒐證，放置AirTag是為防車輛遭竊，甚至聲稱妻子知情。不過檢警調查後認為說法明顯不合常理，指出若妻子知情，豈會帶著定位裝置出入汽車旅館；再加上相關對話紀錄顯示家人對此毫不知情，足以認定其辯詞不實。

檢警認，阿智未經同意利用電子設備監控他人行蹤，已涉犯妨害秘密罪及跟蹤騷擾罪，且情節重大，建請法院從一重處斷，並沒收作為犯罪工具的AirTag。

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