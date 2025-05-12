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快訊／涉吸金22億！三聯集團負責人徐少東驚傳失聯　警方緊急協尋

▲▼徐少東涉吸金詐騙案。（圖／翻攝自Facebook／徐少東）

▲三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金22億元案，高雄高分院去年二審宣判。（圖／翻攝自Facebook／徐少東）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

三聯集團負責人徐少東與公司法律顧問張永昌，涉嫌以投資電信APP的手法，吹噓年報酬率可達24%，吸金超過22億元，去年高雄高分院二審改判12年，全案可上訴。但近日傳出，徐少東失聯且身上沒帶手機，家屬11日緊急報案，警方受理後已展開緊急協尋，但目前未果。

據了解，徐少東9日離開家裡後失聯，11日下午4點半，家屬返家發現徐少東人不見了，且手機放在家裡，緊急報案求助警方。

家屬透露徐近日心情低落，且身上沒帶手機，一直聯繫不上，擔心發生意外，才通報緊急協尋。 警方受理後，因無法透過手機定位找人，初步只能從徐少東離開家裡的動線，沿路調閱監視器尋人，但目前仍搜尋未果。

根據判決指出，徐少東為三聯集團的實際負責人，張永昌為永昌法律事務所律師兼三聯集團法律顧問，二人買下經營不善、連年虧損之南頻電信公司，並將公司更名為三聯南頻，由張永昌擔任董事長、徐少東擔任營運長。

儘管公司連年虧損，但兩人卻對外宣稱公司擁有通訊加密技術的APP，結合多項電信加值服務及法律諮詢，具前瞻發展性，對外吸金，並稱年報酬率可達24%，從2015年9月至2019年5月期間，涉嫌以老鼠會方式進行非法吸金，有超過4016名投資者受害，總金額約22億6670萬元。

2020年，高雄地檢署依違反銀行法、洗錢防制法等罪將徐少東、張永昌提起公訴，同年12月24日，高雄地院一審判徐少東徒刑13年，張永昌徒刑11年，併科罰金1億元和5000萬元，其他參與此案的三聯公司幹部也分別被判處7年半至10年不等的有期徒刑。

全案上訴後，高雄高分院去年7月9日上午審判，徐少東改判徒刑12年，罰金1億元，張永昌維持11年的刑度，罰金5000萬元。全案仍可上訴。

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