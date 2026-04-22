軍事地淪垃圾場被狂丟廢棄物　中檢追3年「淨土專案」起訴80人

▲台中地檢署淨土專案追查多年，成果豐碩。（圖／台中地檢署提供）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署「淨土專案2.0」公布查緝成果，是檢方從2023年9月至本月，長期鎖定不法獵地集團、非法清運車隊，總計起訴80人，其中有32人遭到收押，扣押資產總計達到8894萬元。檢方利用科技偵查，發現不法集團還會利用保育地、軍事用地棄置廢棄物，總計達到9萬多噸，恢復恐怕得花10億元。

檢方說，本次行動是配合高檢署統籌的「檢察機關查緝國土保育及環保犯罪專案」，行動自2023年9月至今，中檢主任檢察官吳錦龍等人運用與台中市政府合力之通報系統，精準掌握犯案熱區與犯罪動態，專案已偵破4大環保犯罪獵地集團，查緝164人到案，其中包含法人20家，查扣各式犯罪車輛及機具107台，扣押涉案資產8894萬元，另向法院聲請沒收逾 1000 萬元，並已依法起訴80人（32人在押）。

▲▼全台多地淪為非法產業鏈據點或是棄置地點。（圖／台中地檢署提供）



檢方說，該專案4大重點包含，瓦解非法棄置廢棄物產業鏈。檢察官洪瑞君、陳祥薇、洪明賢、賴謝銓、黃芝瑋等人組成專案小組，採取「以人追車、以車追地、以聯單追產源」之查緝策略，成功破獲台中市等多處非法廢棄物轉運站與車隊集結點，並追查涉案廢棄物產源、棄置地，涵蓋全台12縣市。

其二，專案小組還查出6大非法清運車隊，包含蔡姓、林姓、吳姓、卓姓、連姓、王姓主嫌，分別組織司機進行廢棄清運，甚至找來大量把風人員、水車協助護衛，有犯嫌拒捕，躲藏在水溝整晚，還導致員警受傷脫臼，或是棄置廢棄物在保育地、高美濕地或是龍井區與清水區的軍事營區內，多出現合法掩護非法情況。

▲檢方以科技偵查，查緝多個不法集團。（圖／台中地檢署提供）



檢方說，重點三為本專案查獲之非法棄置地點遍及私人土地、軍事用地、國有林地及河川地，其中多處位於中臺灣重要河川流域及生態敏感區，包含濁水溪、烏溪、貓羅溪、虎尾溪及赤蘭溪等，一旦遇有豪雨、颱風汛期，龐大廢棄物恐遭沖刷入河，後果難以估計。查獲廢棄物種類包括營建廢棄物、廢塑膠混合物、金屬廢料混合物等事業廢棄物，甚至採檢出含有俗稱「世紀之毒」之戴奧辛成分。專案小組於查獲後均即時封鎖現場、開挖採證，並責成產源端業者及犯罪集團成員負擔回復原狀責任。初估總棄置體積至少15萬7438 立方公尺、重量達9萬4463噸，回復原狀費用高達10億餘元。

第四點，本專案使用科技偵查、智慧溯源，徹底剝奪犯罪工具及不法利得，專案小組大幅導入科技偵查工具，並依法向法院聲請刑事訴訟法特殊強制處分，運用GPS追蹤、遠端監控、車牌辨識系統、空拍蒐證、數位鑑識及金流分析等方式，結合資料庫智慧化勾稽比對，逐步重建犯罪網絡，拆穿以合法掩護非法之犯罪模式。為澈底削弱犯罪集團運作量能。

專案期間並強力查扣各式犯罪工具，累計扣得曳引車含拖車37台、半拖車32台、貨車及自小客車14台、挖土機20台及其他機具4台，總計107台，有效阻斷其持續犯案能力。

▲軍事用地變成傾倒廢棄物地點。（圖／台中地檢署提供）



台中地檢署檢察長洪家原強調，專案成果再次展現台中地檢署長久以來秉持「團隊辦案」的特色，而向環保犯罪宣戰是一場持續且長久的戰役，對於任何為牟取私利而破壞生態環境、竊佔國土之不法行為，本署必將從速從嚴偵辦，積極查扣犯罪所得與工具，並追究相關法人之刑事與行政責任，絕不寬貸，以捍衛國土之完整，維護臺灣生態之永續發展。

▲檢警當場逮捕嫌疑人畫面。（圖／台中地檢署提供）