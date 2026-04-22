婚前之晚硬上未婚妻！她隱忍3個月閃離提告　前夫賠20萬換緩刑

▲女子在新婚前一晚遭丈夫硬上留下陰影，結婚3個月就閃離。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一段婚姻還沒甜蜜就先破裂，男子阿雄（化名）與交往多年的女友小莉（化名）原本準備步入禮堂，未料登記前一晚竟爆出性侵事件，讓這段關係瞬間變調，小莉忍痛撐了3個月仍選擇離婚，並報警提告，阿雄最終坦承犯行、賠償20萬元，法院依強制性交罪判處他徒刑2年、緩刑5年。

判決指出，兩人於2024年8月20日登記結婚，前一晚阿雄在小莉住處過夜時，一時慾火難耐想與準新娘親熱，但小莉因隔天要辦理結婚登記，擔心體力不支而拒絕，不料，阿雄竟趁她服用安眠藥、意識不清之際，仗著體力優勢強行發生關係。

這一夜成了婚姻的裂痕起點，儘管隔天兩人仍完成結婚登記，但小莉內心陰影難消，婚後僅維持3個月便決定離婚，隨後報警控告前夫性侵。

法院審理時認為，阿雄雖未施以強暴脅迫，但無視女性性自主權，行為難以容忍，不過考量他無前科，且在偵查與審理期間坦承犯行，並賠償20萬元與小莉達成和解，甚至當庭撤回對小莉的妨害名譽告訴。

小莉也向法官表示，希望雙方各自安好、不再糾纏，法官審酌阿雄已有悔意，若入監恐不利教化，依「情輕法重」減刑，判處有期徒刑2年、緩刑5年，期間須完成200小時義務勞務及2場法治教育，全案可上訴。