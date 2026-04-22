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快訊／板橋溪北公園「溜滑梯驚見男屍」！　頸部、腹部多處刀傷

▲新北市板橋溪北公園溜滑梯處驚見一具男屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市板橋區溪北公園驚見男屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋區溪北公園22日清晨5時許發生一起事件！有晨運阿伯發現，一名頸部、腹部多處刀傷的男子陳屍公園旁的溜滑梯上，嚇得趕緊報警。警方初步調查，男子是21日晚間10時許進入公園，之後便沒有離開，初判全案無外力介入，至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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