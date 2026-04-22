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快訊／王大陸「討債」私查個資　和亮麗直播主女友都判刑6月

▲藝人王大陸、女友闕沐軒涉犯《個人資料保護法》被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人王大陸、女友闕沐軒涉犯《個人資料保護法》被起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

藝人王大陸與女友闕沐軒被控透過警官劉居榮、車商小開游翔閔與黑幫分子陳子俊，分別私查閃兵集團首腦陳志明、詐騙闕女的潘姓男子等人個資，被起訴涉犯偽造文書、《個人資料保護法》等罪嫌，新北地院今（22日）判決王大陸，個資法，6月，得易科罰金；闕沐軒，個資法，6月，得易科罰金，可上訴。

今天宣判當事人皆未到庭，法官宣判王大陸、闕沐軒依個資法判處6月，得易科罰金；游翔閔、陳子俊、陳柏均依個資法判處3月，得易科罰金；劉居榮依公務員登載不實罪，判處1年4月。

開庭時，身材高挑、長髮亮麗，曾任《17直播》直播主的闕沐軒不認罪，輕聲說不想自己去找潘男，所以提供判決書，請人脈很廣的游男幫找潘男協商還錢，絕無要求波及潘男家人，也不知游男如何取得潘男家人個資。被問到王大陸在群組說的「小木頭」是誰，闕女怯生生說：「是我。」

劉居榮偵查中辯稱「誤傳」陳男個資給游男、頂多構成過失行為，審理時自辯清白，卻當庭脫口承認將陳男入監個資告訴王大陸，形同自白。

王大陸對於劉居榮有無跟他說陳男個資等關鍵案情，均證稱「忘了」，檢方為喚醒他記憶，提示他找劉男報案隔天是西洋情人節，王反問「有需要記得情人節前一天的事？」王也否認參與女友託游男找尋潘男一事，求判無罪。王男日前已退伍。

▲▼ 王大陸閃兵，時任北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮涉嫌外洩個資被起訴。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲劉居榮（前）涉偵查中辯稱「誤傳」個資，審理時脫口承認將閃兵首腦個資告訴王大陸。（圖／記者陸運陞攝，下同）

游翔閔、陳子俊均承認涉犯《個資法》，聲稱幫忙朋友、分文未取，甚至代墊徵信費用，本案被羈押已記取教訓，也已跟潘男和解，都請求輕判獲緩刑的自新機會。

本案源於王大陸花費360萬元，找閃兵集團首腦陳志明裝病造假醫療紀錄，企圖逃避兵役，去年（2025年）2月6日，陳男入獄失聯，王大陸以為陳男拿錢擺爛不辦事，經游翔閔牽線，涉找時任台北市警局刑大偵三隊代理隊長劉居榮，違法以警用系統查詢陳男個資，確認陳男在服刑。

▲▼ 王大陸 游翔閔 。（圖／記者陳以昇攝）

▲游翔閔（上圖）、陳子俊（下圖） 均承認觸犯《個資法》，請求輕判。（圖／記者陳以昇、黃哲民攝）

▲▼藝人王大陸與女友闕沐軒涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院21日辯論終結，2人與綽號「小阿俊」的共犯陳子俊均不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

劉男翻拍陳男個資透過游翔閔交給往大陸，向游男邀功「專業吧」、「沒給你漏氣」、「你應該很有面子」、「我不是空有其名」等語，實際上，游男涉不實填載警用系統查詢用途為「妨害秘密，協助北投分局偵辦員警洩密案」。

王大陸收到陳男入監訊息，告訴朋友「我找到人了，他進去關了」、「他2/6才進去，所以他就是很有問題，而且我查到他3代都一堆前科進去，我先提告，不還錢，找他全家」等語。

結果去年2月18日，王大陸涉犯閃兵案被新北檢查獲，上銬移送複訊後交保15萬元，檢警從他手機不僅查出更多閃兵藝人，也發現上述洩密案情，更揪出他2024年11月28日為女友闕沐軒出氣，同樣透過游翔閔，尋找詐騙闕女400多萬元、被判刑定讞入監遲沒還錢的潘姓男子下落，3人當天成立微信群組「失去的！一定要討回來！」

▲▼藝人王大陸與女友闕沐軒涉犯《個資法》等罪嫌，新北地院21日辯論終結，2人與綽號「小阿俊」的共犯陳子俊均不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

▲闕沐軒否認要求潘男家人替潘男還錢。（圖／記者黃哲民攝）

游男找綽號「小阿俊」的四海幫堂主陳子俊協助，陳子俊命手下陳柏均以1500元，向身分不詳的徵信業者購買潘男親屬個資截圖，游男傳到上述群組，闕女涉將記載潘男地址等個資的詐騙案判決書交給游男，潘男胞姊因此接到討債電話。

另外，王大陸於2024年4月18日，在北市搭乘Uber司機連姓男子駕駛的特斯拉多元計程車，途中發生糾紛，王男下車發現鑰匙遺落車內，不懂如何打開車門、怒捶車窗，拿回鑰匙朝連男比中指仍不消氣，向游翔閔訴苦，游找陳子俊安排3名小弟於同月25日製造假車禍，將連男拖下車痛毆。

▲▼王大陸（右）涉嫌教唆富二代好友游翔閔(左)毆打司機 。（圖／翻攝王大陸、游翔閔IG）

▲王大陸（右）向富二代好友游翔閔（左）訴苦與Uber司機起衝突，游男找人毆打司機替王男出氣。（圖／翻攝王大陸、游翔閔IG）

陳子俊事後將逞兇小弟錄的打人影片輾轉交給王大陸，檢警從王男手機查獲，連男被通知才曉得兇手是誰，提告追究殺人未遂刑責。檢警去年3月4日拘提王男、游男，連同上述2段違反《個資法》犯行，列入本案一併偵辦。

王大陸被聲押禁見，新北院裁定他交保500萬元，並限制住居與限制出境、出海，隨即於去年3月13日入伍，之後分發到台北市府服替代役。游男被羈押禁見，同月7日陳子俊到案，訊後也羈押禁見。

檢方去年5月1日起訴王大陸、闕沐軒、游翔閔、劉居榮與陳子俊及手下陳柏均，私查個資涉犯《個資法》、偽造文書、公務員洩密等罪嫌，連姓司機挨打情節因檢方認為僅涉及傷害、教唆傷害等罪嫌，王男等人已與連男和解撤告。

而王大陸所涉的閃兵案，新北檢日前偵結第4波，前後共50多名役男被起訴，包含25名藝人，王大陸被求刑1年、認錯求輕判，有多名藝人各被求刑2年8月，也有人自首被檢方建請緩刑，全案仍由新北院審理中。

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