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「彩鑽女王」認了吸金5億已賠償　二審改判9年半

▲▼最美慈善家蘇怡涉嫌詐欺吸金數億元。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站；彩石珠寶提供）

▲「彩鑽女王」蘇怡涉吸金逾5億元，一審重判10年，二審因部分認罪與賠償和解，被酌減改判9年6月。（資料照／翻攝自彩石珠寶官方網站；彩石珠寶提供）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「彩鑽女王」的彩石珠寶公司董事長蘇怡，2017年涉以3種高年息投資方案為餌、吸金近5億元，2019年無力支付投資人分紅而崩盤，一審被新北地院依《銀行法》加重非法吸金罪判刑10年，上訴後，高院二審今（24日）以蘇怡已賠償部分被害人和解為由，酌減改判9年6月徒刑、須沒收犯罪所得5億餘元，可上訴。

現年51歲的蘇怡2015年創立彩石珠寶有限公司，藉由包裝行銷打開知名度，不僅被稱為「彩鑽女王」，還因花費1千多萬元救助流浪動物，博得「最美慈善家」等封號，2018年更贊助亞太影展、榮膺影展副主席。

不過2019年間，多位追隨蘇怡投資高價鑽石的民眾，出面控訴蘇怡停發分紅、涉及惡意跳票倒帳。檢調偵辦查出，蘇怡從2017年間起，推出3種高年息投資方案，包括投資人獨資購買鑽石、與彩石公司合購鑽石或投資黃金，保證獲利5.76%到最高60%，期滿可領回本金。

蘇怡跟時任彩石公司總經理李莊親自與投資人面談投資細節，並開班免費提供珠寶鑑賞、國內外拍賣成交等課程，還提供最高30%獎金，讓業務人員透過門市、說明會廣邀親朋好友投資，不少人被高利潤及蘇怡的慈善形象所騙，砸大錢加入淘金夢。

但蘇怡錯估行情，將收取投資款外加私人向高利貸借的錢，買進過多鑽石卻等不到預期的飆漲，更不堪須付高額分紅的財務壓力，蘇怡涉私自將帳面上的鑽石典當、質押變現應急，挖東牆補西牆最後仍週轉不靈，更擋不住投資人要求贖回本金而崩盤，受害人達100多位，有人投資數千萬元拿不回。

檢方起訴蘇怡、李莊等人涉犯《銀行法》等罪嫌，蘇怡到案曾被羈押，辯稱僅邀親友投資、沒主動積極向大眾推銷，投資本身就有風險，彩石公司的投資方案換算年化報酬率為12%到25%，相較民間一般借貸利息未達顯不相當，她從沒保證高額獲利，更非以吸取存款為經營事業目的。

一審法官認定蘇怡推出的投資方案分紅，遠高於當時銀行定存利率，且以高額獎金激勵業務員招攬不特定公眾投資，已非法經營收受存款業務，不法所得逾1億元，造成眾多投資人血本無歸、嚴重危害社會金融秩序，依加重非法吸金罪判她10年徒刑、李莊7年6月徒刑。

上訴後，蘇怡改口承認部分犯行，賠償部分被害人達成和解。高院二審認為蘇怡犯罪事證明確，考量她已有補救舉動，酌減改判她9年6月徒刑、全額沒收犯罪所得5億0463萬餘元。李莊在偵查中自白並於一審審理時全額繳回犯罪所得，二審依法減刑改判他4年徒刑，可上訴。

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