電通董座賣房抵債出事！4700萬交易卡死　代墊方損失千萬怒告

▲北市內湖4700萬房產交易爆糾紛，電通公司老闆遭控不交屋還撤證明，反質疑貸款文件有問題 。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

4700萬交易翻車！新北一名江姓電通公司負責人，為整合債務出售房產並引入第三方代償業者，未料交易卻演變為雙方互控詐欺的羅生門。代墊資方指控，屋主收受資金後刻意卡關、撤銷關鍵文件並拒絕交屋，質疑「假買賣真詐財」，造成上千萬元損失；雙方調解破局，全案後續將進入司法程序。

據了解，該筆交易於去年7月談妥，總價約4700多萬元，並約定同年11月交屋，過程由第三方業者協助整合債務與辦理融資代償。資方指出，在依約投入資金協助清償相關債務後，屋主卻以貸款未核准為由拒絕交屋，讓整體交易卡住。

根據內湖區調解委員會紀錄，雙方曾就過戶、債務清償與點交細節達成共識，屋主也承諾提供印鑑證明並配合相關程序。不過資方控訴，屋主在調解後卻反手撤銷已申請的印鑑證明，導致過戶全面停擺，且至今仍未交出房屋鑰匙，讓資方無法進場處理後續事宜，損失持續擴大。

資方進一步表示，公司前後已替屋主處理上千萬元債務，甚至在第二次調解時配合清空屋內物品、準備點交，但屋主卻臨時反悔並避不見面，形同讓資金進場後再翻臉，質疑已涉及詐欺。

▲調解談妥卻反悔，屋主撤印鑑證明導致4700萬交易卡死。（圖／讀者提供）

對此，江姓屋主則提出不同說法。他表示，房屋尚未完成過戶，依一般買賣流程應為「過戶完成後再交屋」，但對方卻要求提前交付鑰匙與屋內物品，讓他感到不合理。

江男也指出，買方僅支付約兩成價金，且提供的貸款文件未見銀行正式核章，與一般金融流程不符。他表示曾向原貸銀行查證，認為文件存在疑點，因此在條件未明確前暫緩交屋，以降低風險。

「房子還沒過戶、貸款也沒確認，就要我先交屋，什麼都不能問，這樣合理嗎？」江男直言，自己並非拒絕履約，而是基於交易安全考量。

目前全案已進入法律程序，雙方各執一詞。整起事件從單純房產買賣，延伸為債務壓力與履約爭議交織的法律攻防，後續將由法院釐清責任歸屬。