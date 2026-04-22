勾結「幽靈乘客」跑空車詐車資　3運將開16趟狠騙公司27萬

▲多元計程車運將涉嫌勾結假乘客以「空車駕駛」詐騙公司代墊車資。（示意圖／Photock）

記者劉昌松／台北報導

3名多元化計程車簽約運將，涉嫌勾結「假乘客」預約長途服務，實際上是跑空車，讓公司誤以為叫車訂單出問題，代替假乘客支付墊付車資，3名運將以「假乘車、真套現」手法，跑了16趟空車，詐得逾27萬元車資。台北地檢署22日依詐欺取財罪起訴黃姓、劉姓、吳姓3名運將，3名朋分不法所得的假乘客則被通緝。

這起運將詐車資案件是由LINE GO母公司觔斗雲大車隊發現後報案，該公司指出，LINE GO為了保障運將取得應得車資，與運將約定，若乘客下車時因遇到任何障礙而無法付款，公司會先扣除派遣費與平台費後，將車資匯給運將，再由公司出面去向乘客要錢。

檢察官調查發現，桃園市黃姓、新北市劉姓與台南市吳姓三名運將利用公司的美意，由3名假乘客去大量申請加入LINE GO會員，然後以APP預約叫車，假乘客搭到自己想去的地方就下車，導致使APP裡的訂單發生異常無法扣款，運將則繼續「空車駕駛」，開到假乘客原先預定的目的地。

如此一來，這些假乘客不僅搭車不用付錢，還可以在車時收到運將預先分潤，每趟分到5千元到7千元不等，乘客下車後的路程運將根本沒載客，卻可收到公司的代墊款。總計吳姓運將2023年11月從台南出發3趟，共詐得車資2萬2500元；黃姓運將在2023年12月到隔年1月間，從桃園市觀音區出發11趟詐得19萬5043元；劉姓運將2024年3月2度從新北市土城區出發，也撈了5萬3681元。