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21歲騎士誤上國道「詭跳橋墜溪」！警消急搜救　驚見他大排內裸泳

▲21歲吳姓騎士誤上國道墜橋，警消急搜救見他在大排內裸泳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲21歲吳姓騎士誤上國道墜橋，警消急搜救見他在大排內裸泳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、戴若涵／台南報導

國道1號北上327.1公里處（仁德路段）22日凌晨發生一起離奇事故！一名21歲吳姓騎士騎機車誤闖國道，機車先後遭一輛自小客車、大貨車撞上，但警方獲報趕抵現場，卻未發現吳男蹤影，調閱附近監視器畫面才發現，吳男竟從國道上跳下三爺宮溪，最終在大排水溝內尋獲正在裸身游泳的吳男，所幸人並無大礙，僅受有四肢擦傷。

▲21歲吳姓騎士誤上國道墜橋，警消急搜救見他在大排內裸泳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警消22日凌晨3時47分接獲通報，國道1號北上327.1公里處，有一輛機車倒在內側車道上，警方派遣巡邏車前往查看，發現機車已遭一輛自小客車、大貨車先後撞擊，但現場並未發現騎士的蹤影。警消在附近搜尋後發現，坡堤旁疑似留有騎士的鞋子、衣物、皮包，懷疑吳男跳3、4層樓高度墜入三爺宮溪內，遂沿著河道北上搜索至抽水站段。

▲21歲吳姓騎士誤上國道墜橋，警消急搜救見他在大排內裸泳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲21歲吳姓騎士機車停在內線車道上遭撞爛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警消於22日上午尋獲正在大排水溝內裸身游泳的吳姓騎士，所幸吳男僅受有四肢擦傷、意識清楚，上午8時06分順利將人帶回岸上送醫檢查，至於詳細事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲21歲吳姓騎士誤上國道墜橋，警消急搜救見他在大排內裸泳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警呼籲用路人，機車行駛國道，依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項(不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者)之規定開罰，處駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。倘機車騎士誤上國道，應將機車立即停靠外側路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

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