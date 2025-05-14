天價3900萬RM手錶來源曝！台36歲辣妹詐團首腦...狂騙美國人破億

▲中檢今日舉行偵破台美跨境詐欺洗錢案記者會。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

一名36歲廖女是詐團首腦，騙人騙到美國去，向美國共犯一起詐得破億不法所得，且常利用名錶到香港銷贓洗錢，今年1月檢警趁廖女返台，直接在機場逮人，並查扣到她帶著今法拍標出3900萬的RM粉鑽錶，檢方今（14日）法拍所得將返還補償被害人，並特別舉行台美跨境詐欺洗錢案記者會。

▲台灣一名36歲廖女（左圖中）竟然是詐團首腦，狂騙美國人破億元，今年返台被逮時，身上被搜出一支RM粉鑽錶。（圖／記者許權毅攝）



台中地檢署近日起訴廖女與共犯黃男，本案源起美方發現我國有民眾在美國開設人頭公司帳戶，並與檢方合作，發現廖女是本案詐團首腦，要求在美肖姓、孫姓成員，向3名被害人施以感情詐騙，也就是在美國俗稱的「殺豬盤」pig butchering scam或是「浪漫騙局」romance scam，不法所得高達532萬美金（約台幣1億7052萬元）。

自去年起，台美密切合作，由美方國土安全調查署（HSI）駐台辦公室協助串連雙方，美方陸續提供銀行資料、數位鑑定報告，我方確認犯嫌身分、循線追贓、確認洗錢手法等作為。

▲▼台中地檢署檢察官張富鈞親自赴美訊問證人，成為台美首例。（圖／記者許權毅攝）



今年1月，先趁廖女返台過農曆年節時，在機場將人拘提到案，並且訊後聲押禁見，在廖女身上查扣涉案不法所得（本案RM粉鑽錶等），另有4顆比特幣等加密貨幣。台中地檢署則在4月底，由主任檢察官陳信郎、檢察官張富鈞與刑事局國際科等人赴美，由外交部駐美人員陪同，拜會美方國土安全調查署，隔日搭機前往田納西州，由美方陪同下，以證人身分就地訊問本案孫姓共犯，取得關鍵證詞，為台美司法合作立下關鍵里程碑。

▲▼RM粉鑽錶最終以3900萬拍出，現場展示時引起大批民眾圍觀。（圖／記者許權毅攝）



今日記者會，行政院政務委員林明昕、美國國土安全調查署（HSI)聯絡官主任盛偉安等人出席，表揚本案有功檢警。隨後在台中地檢署前舉行法拍，吸引至少百位民眾，每顆比特幣均拍出約300多萬，其中一顆鑽石未拍出，RM粉鑽錶以3900萬天價成功拍出，由一名年輕男子得標。

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