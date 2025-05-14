台美首例！檢察官飛美國偵訊　聯手偵破億元「殺豬盤」騙局

▲台中地檢署與美方聯手偵破大宗詐騙案，中檢主任檢察官陳信郎（右四）、檢察官張富鈞（右三）親自赴美訊問證人，成為首例。（圖／台中地檢署提供）



記者許權毅／台中報導

詐欺集團一名廖姓高階女幹部，指揮美國成員以「殺豬盤、浪漫騙局」感情手法，詐騙榨取3名被害人，金額約為1億7052萬，台中地檢署調查此案後，依台美司法互助協定，指派檢檢察官親自赴美偵訊同案共犯，取得關鍵證詞，美方則是國土安全調查署團隊來台取證調查，這也是台美合作偵查的首例。

本案就是中檢今日將法拍價值3千餘萬元的「全球7支RM粉鑽錶」背後案件，中檢今（14日）說明，本案主嫌廖女（36歲）是詐團高階幹部，旗下有一名黃男為車手頭，黃男負責指揮在美肖姓、孫姓成員，向3名被害人施以感情詐騙，也就是在美國俗稱的「殺豬盤」pig butchering scam或是「浪漫騙局」romance scam。

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廖女手法狡猾，先假冒2名不知情民眾，在美國開設數家金融帳戶，再指揮成員先以小額投資取信，等待被害人中了感情詐騙花招，投入大量資金後，隨即又要對方繳交大筆現金，由肖姓、孫姓成員面交領取，或是有被害人直接匯款到廖女冒用之帳戶。

本案被害人僅3人，但詐得金額高達532萬美金（約台幣1億7052萬元），廖女得逞後，將不法所得存入不知情之母親名下帳戶，購買RM粉鑽錶、鑽石、虛擬貨幣等，並且購買Lexus RX350h 名車供不知情之廖父使用。

▲▼本案廖女為詐團高階幹部，指揮美國共犯詐騙3人，金額高達1億多元台幣。（圖／台中地檢署提供）



中檢說，本案為台美近期聯手偵破之重大跨境詐欺洗錢案，主嫌廖女長期滯留海外，先由美方提供犯罪事證，待廖女今年農曆年返台時，在機場將人拘提到案，近期將人起訴，檢方求處10年刑期；在美共犯已在美國田納西州納許維爾、加州洛杉磯遭到起訴。

檢方指出，本案由高等檢察署檢察長張斗輝親自召開多次專案會議，邀集法務部共同討論司法互助事宜，經過台美雙方充分溝通，今年3月先由美方來台中地檢署調查取證，美國檢察官以視訊方式參與，協助訊問在押被告廖女等人，並進行證物移交。

▲我國檢察官赴美訊問，成為台美司法互助首例。（圖／台中地檢署提供）



台中地檢署則在4月底，由主任檢察官陳信郎、檢察官張富鈞與刑事局國際科等人赴美，由外交部駐美人員陪同，拜會美方國土安全調查署，隔日搭機前往田納西州，由美方陪同下，以證人身分就地訊問本案孫姓共犯，取得關鍵證詞。

中檢表示，本案為我國與美國簽署臺美刑事司法互助協定以來，首次由檢察官親自赴美直接在當地訊問證人，此一突破性作法已為台美司法合作立下關鍵里程碑，開創跨境犯罪司法互助之嶄新模式。