詐團轉接話務假冒「在地號碼」台南警抄機房　通緝犯主嫌落網

記者林東良／台南報導

台南市警破獲一起利用「數位行動節費設備」（DMT）架設話務轉接機房的電信詐欺案，詐團假冒國內門號繞過語音警示，對民眾實施詐騙，刑大溯源追查，先在雲林查獲主嫌30歲王男與大批DMT設備，再追捕潛藏嘉義的通緝犯24歲蕭男，成功瓦解境詐騙內轉接機房鏈，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

▲台南市警刑大破獲詐團轉接機房，查扣詐團DMT設備、手機、大批SIM卡等證物，緝獲蕭姓主嫌等2人送辦。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，該案由台南市警刑大與刑事局電偵大隊聯手偵辦，報請雲林地檢署指揮，去年底掌握詐團利用DMT設備將境外詐騙電話「轉接到位」，搭配卡池插用國內SIM卡，冒充本地來電實施「假投資」、「假借貸」、「解除分期付款」等詐術。

專案小組於2024年12月19日在雲林麥寮攻堅搜尋，查獲1處DMT話務機房，起出卡池1臺、DMT設備5臺、手機8支、SIM卡600餘張等證物，隨後於雲林口湖逮捕機房管理者王姓男子（30歲）。

經持續深入追緝後，於2025年3月4日在嘉義民雄一處出租套房內，查獲遭詐欺通緝的蕭姓主嫌（24歲），順利收網。

警方表示，這批DMT等設備是詐團向大陸廠商購得，透過兩岸集運或快遞來台，由技術人員遠端設定，再提供國內成員進行詐騙。初步清查至少10名被害人受騙，總金額達新台幣74萬9171元。

台南市警刑大大隊長李宏倫提醒，若接獲顯示國內門號的不明來電，應特別留意，避免落入詐騙陷阱。民眾如有疑慮，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」查證，守護財產安全。