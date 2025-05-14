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RM粉鑽錶標到3900萬！詐團奢侈品拍賣　年輕潮男：我要自己戴

記者許權毅／台中報導

台中地檢署今召開台美跨境詐欺洗錢案記者會，會後進行該詐團不法所得物拍賣，其中一支RM精品粉鑽錶最受矚目，拍賣第一口價就1000萬起跳，後續有一名中年男子與一名年輕潮男比拚，由年輕潮男喊出3900萬高價得標，立刻引起眾人掌聲，記者一擁而上詢問男子用途，他原先不肯透露，僅說謝謝，後來默默說，自己是要自用，不肯透露平時工作。

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▲▼一支RM粉鑽手錶標到3900萬！年輕潮男淡定：我要自己戴。（圖／記者許權毅攝）

▲台中地檢署今日競標詐團贓物RM粉鑽錶，市價至少3000萬起跳。（圖／記者許權毅攝）

仔細查看潮男目測約20至30歲左右，衣著看上去乾淨整齊，但是細看都是精品，手上與今日競標的Richard Mille同廠牌，疑似是RM 016，要價約300萬上下，腳上的球鞋是Maison Mihara Yasuhiro，要價1萬5千元，衣服是#FR2色情兔素面T恤，要價萬元內，帽子相對平價，為藝人羅志祥創立「Gotnofears」千元刺繡老帽。

▲▼一支RM粉鑽手錶標到3900萬！年輕潮男淡定：我要自己戴。（圖／記者許權毅攝）

▲▼一名年輕潮男（黑帽者）以3900萬標得。（圖／記者許權毅攝）

▲▼一支RM粉鑽手錶標到3900萬！年輕潮男淡定：我要自己戴。（圖／記者許權毅攝）

台中地檢署與美方合作，偵破一名詐團首腦廖女（36歲），旗下有一名黃男為車手頭等人，黃男負責指揮在美肖姓、孫姓成員，向3名被害人施以感情詐騙，也就是在美國俗稱的「殺豬盤」pig butchering scam或是「浪漫騙局」romance scam。

廖女等人詐得金額高達532萬美金（約台幣1億7052萬元），慣用購買高檔名錶，到香港銷贓洗錢，甚至被逮時，手上就戴著一支RM粉鑽錶。

▲▼一支RM粉鑽手錶標到3900萬！年輕潮男淡定：我要自己戴。（圖／記者許權毅攝）

▲男子手上也是一支RM手錶，要價約莫300萬左右。（圖／記者許權毅攝）

法務部行政執行署台中分署說，本次受台中地檢囑託，辦理偵辦中案件之查扣物「Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕錶」變價拍賣，價值約莫3千萬、近乎一戶都會區豪宅，為歷年來單一物件價值之最。

該支手錶已經於4月17日，由RM技師從新加坡至台灣進行鑑定，已經確認為原廠製造，型號為「手錶型號RM07-02系列第50號」。技師鑑定後發現，該腕錶背面水晶殼有凹痕、腕錶錶帶有缺少2個墊片，專櫃人員告知可送回瑞士原廠維修。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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