上億遊艇開趴！　30多名火辣網美「狂歡一半」沉船了

▲一艘上億元的豪華遊艇，在邁阿密近海沉沒。（圖／翻攝X@USCGSoutheast、IG@leonatlantis，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生驚險事件，一艘價值400萬美元（約新台幣1.2億元）的藍寶堅尼豪華遊艇，載著30多名網美與辣妹出海，並且舉辦狂歡派對，未料突然進水沉沒，幸好無人傷亡，相關畫面在社群媒體瘋傳。

紐約郵報等外媒報導，海岸警衛隊證實，3日傍晚5時左右，豪華遊艇「Tecnomar」在邁阿密人工島「星島」（Star Island）附近沉沒，32名乘客與船員湧上甲板避難時，整艘船幾乎已經呈現垂直狀態。

除了海岸警衛隊馳援，其他熱心民眾也駕艇趕到，並且協助撤離。當局證實，乘客全被安全帶回碼頭，但未揭露遊艇主人身分，也沒有說明事故肇因。

根據畫面，眾人身穿救生衣，擠在救生艇上。一名年輕女性緊緊抓著她的蘋果筆電Macbook，前美國小姐選手哈特莉（Regan Hartley）抱著一瓶價值350美元（約新台幣1萬元）的克斯阿蘇爾阿祖金龍舌蘭（Clase Azul Gold tequila），背景可以聽見一名男子高喊，「婦孺優先、婦孺優先」，把所有人逗笑了。

不過，由於現場氣氛輕鬆，不時傳來打鬧嘻笑聲，甚至有人拍到，他們獲救之後，紛紛從遠處拍攝沉沒遊艇的慘況。因此被一些網友批評，這群人絲毫不在乎這場意外，只顧著自拍。

「Tecnomar」是藍寶堅尼設計的限量版遊艇，全球僅僅只有11艘，前UFC選手麥葛瑞格（Conor McGregor）2021年曾以360萬美元天價買下其中一艘。