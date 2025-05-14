民進黨通過黨公職赴中要「事前報備、事後報告」　全代會6／28登場

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（14日）召開中執會，會中決議，民進黨全代會預計6月28日在台北國際會議中心登場，另也通過「黨公職赴中港澳與中國人士接觸辦法」，要求黨公職及黨工出入中港澳要落實「事前報備、事後報告」。另外，黨公職及黨工只要遇到中國人士及其派遣人員試圖進行不當、不法接觸，也要主動向黨部報告。

由於黨內接連爆出助理、黨工遭吸收成為共諜，賴清德四月中曾在中常會中表示，民進黨被滲透也不是從今天才開始，大家可以看看，有多少之前的黨公職，在卸任後，對國家主權的立場大轉變，就可了解。

賴清德當時也提出，在國安法制完備前，黨內要先落實三點作法，包含黨公職、黨工出入中港澳要事前報備、事後報告；定期課程與講座協助黨公職強化國安意識；針對黨籍立委及議員助理，訂定相對應機制。

民進黨中執會今通過「黨公職及黨職人員赴中港澳及與中國人士接觸管理辦法」，與會人士透露，大致遵循兩個原則，第一、先前賴清德說過的落實「事前報備、事後報告」機制；第二、無論是否在中港澳地區，黨公職及黨工只要遇到中國人士及其派遣人員試圖進行不當、不法接觸，也要主動向黨部報告。

對於相關辦法，綠委王世堅會前受訪時表示，這是應當，既然要求所有公職應該報備，尤其民意代表、立法委員，當然要從黨公職要求起，這是以身作則，應該的，這只是報備，既然要去就光明磊落的報備，這個黨的要求是對的。