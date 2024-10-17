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驚人進展！富家兄弟弒親案　信件痛訴「遭爸爸性虐多年」

▲▼美國1989年發生的「梅南德茲（Menendez）兄弟弒親案」震驚社會。（圖／達志影像／美聯社）

▲弟弟艾瑞克（左）與哥哥萊爾（右）1992年出庭畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國1989年發生的「梅南德茲（Menendez）兄弟弒親案」震驚社會，如今隨著紀錄片播出，再度受到關注。洛杉磯檢方正在考慮重審案件，「最新證據」也顯示，弟弟曾經致信表親，傾訴遭到父親長期性虐的痛苦，被視為翻轉判決的有力證據。

洛杉磯檢察官喬治．加斯肯（George Gascón）幾周前宣布，他的辦公室正在審視此案性犯罪的「新證據」，釐清是否應該重審判決，13日還把信件內容截圖分享在社群媒體，但目前已經刪除。

▲▼美國1989年發生的「梅南德茲（Menendez）兄弟弒親案」震驚社會。（圖／達志影像／美聯社）

▲兄弟倆的自衛主張，當年未獲採信。圖為他們1990年出庭的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

CNN等外媒報導，這封信寫於1988年12月、也就是命案發生的前幾個月。弟弟艾瑞克（Erik）致信表親安迪（Andy Cano）表示，自己被親生父親性虐，「我一直在試圖躲避爸爸。這種事情還在發生，安迪，但現在對我來說更糟了。我永遠不知道它什麼時候會發生，這讓我快瘋了。我每晚都在熬夜，想著他可能會進來。」

1989年，萊爾（Lyle）與艾瑞克在比佛利山莊的豪宅裡殺害父母。他們主張，長期遭受爸爸的性侵，忍受雙親施加的身體、情感與性虐待，出於自衛才會弒親。

不過，這番說法當年未被採信。檢方認為，2人無法提供性虐證據，只是為了爭奪數百萬美元遺產，才會痛下殺手。1996年7月，兄弟倆均被判處第一級謀殺罪，無期徒刑、不得假釋。

▲▼美國1989年發生的「梅南德茲（Menendez）兄弟弒親案」震驚社會。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾瑞克（左）和萊爾（右）近年照片。（圖／達志影像／美聯社）

兄弟倆的法律團隊長期宣稱，這封信件可以證明性虐，甚至改變判決結果，當年卻不曾被當作證據提出，直到去年的重審請願活動，才終於提交給洛杉磯最高法院。

時隔30多年，56歲的萊爾和53歲的艾瑞克已經坐牢30多年，隨著Netflix紀錄片「怪獸：萊爾與艾瑞克‧梅南德斯的故事」上線，這起案件再度引發關注。家屬透露，他們16日將與律師及檢方舉辦聯合記者會，「以一種強而有力的方式展示團結」，並且希望檢方正式提出重審要求。

 
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