咖啡廳老闆弒母原因曝！哥優秀他常挨罵　為WiFi吵架釀血案

▲台中北屯一間咖啡廳去年傳出許姓老闆弒母命案。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市去年某咖啡廳發生命案，許姓老闆與媽媽莊女發生口角，持刀刺死母親。台中地院今審理，傳許父作證，許父說，當下看見兒子臉色青綠，猶如惡魔，受到驚嚇，但也坦言太太較為強勢，當天堅持要趕兒子出門。許男則說，我只是想把答應要給客人的豆子烘好，希望媽媽給我3天找房子。根據許父、證人的說法，許家兩兄弟，哥哥較為優秀，行兇的弟弟也認為媽媽較疼愛哥哥，長久下來才引發殺機。

台中市北屯區崇德六路一間咖啡廳兼自宅去年4月發生命案，許男與母親因為數位電視卡頓發生口角，莊女質疑兒子踢到網路線、WiFi異常，導致電視不能正常收看，母子吵架後，許男持7公分朝水果刀刺向母親，造成許母胸腹部重傷死亡，被依殺人罪起訴，案件原訂由國民法官審理，地院裁定改採通常程序審理。

▲許男經營開咖啡廳，樓上就是自家，開店資金當時由母親主要負責。（圖／ETtoday資料照）



今地院由審判長高增泓、法官呂超群、法官許月馨組成合議庭審理，傳許父、咖啡店黃姓女常客作證。

許父證稱，母子倆當天就說因為小事吵架，過往也常常發生，當天是太太想看電視，跑上跑下3次，認為兒子沒把WiFi網路弄好，才發生口角，見兒子回家後質問，結果又把「媽媽比較疼愛哥哥」一事拿出來吵，母親一氣之下回「是又怎麼樣？」自己出來勸架後，原本看小兒子情緒比較好，他去樓下上廁所，沒想到突然聽見尖叫聲，看見兒子臉色鐵青，綠到跟樹葉一樣，猶如魔鬼一般拿刀刺太太，完全失去理智。

許父說，哥哥工作穩定、成績優秀，小兒子大學肄業、工作不穩定，精神狀況不佳，在自己看來，兒子個性內向還算孝順，過生日時會一起去吃飯、送爸爸禮物，從沒有攻擊傾向。

許父補充說，許男小時候偷錢包，被太太持菜刀作勢「剁掉」警告，又一次兄弟在小學爭吵，哥哥拿水果刀架在許男脖子恐嚇，導致許男對刀子有陰影，兄弟間感情至今淡薄，甚至哥哥會擔心弟弟因情緒不穩，想要殺哥哥，鮮少回家，目前在國外工作，就是為了逃避兄弟間的感情問題。

許男則說，「媽媽從小只要因為吵架，就會把我趕出去，不管我住在哪，甚至爸爸也因為小事被趕出去10多次。事發當天是星期三，我答應星期五要把豆子烘給客人，我求媽媽給我一點時間，媽媽堅持馬上就要我走」。

許男說，經營咖啡店媽媽拿100多萬，不是200萬，我原本只想以40萬（當時積蓄20萬）開小店，但是媽媽認為要做就要做好，平時雙方也會因價錢爭吵，媽媽要我薄利多銷，但我價錢實在太誇張，已經賠本，我有我的立場。

許男說，事發前一天，又再因為有客人想品嚐手沖咖啡，媽媽要我算一杯60塊，我說外面一杯至少130塊。她卻說「我講一句，你頂10句，10分鐘之內你再說話，你就給我出去。」

▲許男認為，媽媽想法跟自己不同，母子常因小事吵架。（圖／翻攝許男臉書）



證人黃女是許男好友，後來也跟許母熟識，常常一起喝咖啡。黃女說，許母就是恨鐵不成鋼，其實手心手背都是肉，曾勸許母讓孩子自己處理，許男會有小情緒，但大多會離開爭吵現場，許母曾說過，其實每天早上運動完，許男就會幫媽媽沖一杯咖啡，母子倆坐在一塊討論，許男並非不孝順。

黃女表示，自己印象中，許男內向溫柔，非常驚訝自己因為訂豆子，結果發生這件事，感到非常難過，曾到看守所看許男，他全程不斷哭泣，說著對不起、不是故意的，媽媽當天要趕他走，他有責任感想把事情弄好，因此很生氣。

許男最後說：「媽媽曾要我別讀書去做工，但是做工一半的錢要給哥哥，甚至要我當場簽下紙條，我當晚就離開家門睡公園，我的爸媽也沒來找過我，我國文英文好，只是其他比較弱、沒比哥哥好，不代表我不想升學。」

台中地檢署檢察官張凱傑說，綜合來看，許母就是一個不善言詞的慈母，許男放不下兄弟間的不公平，頭腦很清楚，可選擇離開爭吵現場；許男辯護律師賴揚名說，對檢方起訴內容不爭執，但許男本質上，為溫柔孝順。全案預計下月再次進行審理，預計傳許男在國外的哥哥作證。

▲許男失控殺了母親，釀人倫悲劇。（圖／翻攝許男臉書）