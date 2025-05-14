感受光與時間的美學　豐原太平洋百貨打造光影藝境

▲豐原太平洋百貨推出《浮光掠影‧瀲銀波》名家藝術展，邀請台灣知名藝術家王美幸親自策展。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

近年來，豐原太平洋百貨持續致力於拉近藝術與大眾的距離，將購物空間化身為兼具美感與品味的藝術展廳。豐原太平洋百貨即日起至7/31(四) 於1樓藝術展區及9樓VIP CLUB，隆重推出《浮光掠影‧瀲銀波》名家藝術展，邀請台灣知名藝術家王美幸親自策展，展出其歷年經典作品，展品涵蓋色彩繽紛的油畫、粉彩，以及台灣少見的琉璃燒藝品，展場氛圍溫潤典雅，營造光影交織的藝術美學世界。

王美幸擁有逾半世紀的藝術旅程，作品橫跨油畫、粉彩與琉璃創作，畫風細膩感性，她擅長以豐富色彩描繪花卉、風景與人物，筆下光影交錯、層次分明，展現動人生命力。自2003年旅歐後，開啟琉璃創作之路，透過光與時間為媒介，捕捉「永恆」的虛幻之美，發展出獨具個人特色的琉璃藝術風格。本次展覽展出內容包含色彩繽紛的油畫作品與台灣少見的琉璃燒藝品，兼具藝術性與觀賞價值，是視覺與心靈的饗宴。

▲▼本次展覽將展出王美幸歷年經典作品，涵蓋色彩繽紛的油畫、粉彩，以及台灣少見的琉璃燒藝品。

除了藝術展覽，豐原太平洋百貨同步推出活力夏折扣檔期活動，除了流行服飾5折起，5/15(四)至5/25(日)全館消費累計滿3,000元即可參加「活力加碼!電器美食一番賞」刮刮樂活動，有機會在現場刮中「伊萊克斯」無線吸塵器，或「牛角」、「瓦城」、「北村豆腐家」等人氣餐廳的美食餐券，驚喜連連。此外，5/15(四)至5/31(六)豐原太平洋百貨同步展開「APP會員大募集」活動，凡下載並註冊成為百貨APP會員，即可開啟「美人魚幸運籤」小遊戲，每日免費試手氣一次，有機會獲得B2F拍貼機免費拍攝體驗，增添逛街樂趣！

▲豐原太平洋百貨同步推出活力夏折扣檔期活動。

無論是欣賞藝術作品、參與滿額刮刮樂活動，或透過APP互動遊戲探索驚喜，豐原太平洋百貨以多元豐富的內容，為日常生活增添一抹光影、藝術與趣味的美好體驗。

展覽名稱：《浮光掠影‧瀲銀波》王美幸小品展

藝 術 家：王美幸

展覽日期：5月1日(四)～7月31日(四)

展出地點：豐原太平洋百貨 (1樓藝術展區. 9樓VIP CLUB)