比在市區買划算！豐原太平洋百貨購物節登場　推最高回饋35%

▲豐原太平洋百貨購物節登場，館方透露，新光氣爆之後許多老客戶回流，館內也相當重視公安議題，要讓消費者安心購物。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」，即將於3月27日到4月23日開打，化妝品搶先預購，3月20日到3月25日率先推出化妝品專屬單筆滿3000送300，消費滿1萬5000再加碼贈送500元抵用券。此外，預購期間消費達指定門檻即可獲得限量家電，再搭配信用卡三重回饋，最高回饋達35%。豐原太百也透露，新光事件後，許多老客戶回流，強調館方對公安相當謹慎，就是要顧客安心購物。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，豐原太百不僅持續引進優質新品牌，豐富購物選擇，更不斷推出加碼優惠，於公安上更是非常謹慎，就是要顧客們購安心、購開心，讓豐原太平洋百貨成為生活圈中不可或缺的存在。

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上半年最受矚目的購物節大檔，購物節3月27日到4月23日正式開跑，化妝品區3月27日到4月6日卡友當日單筆滿3000送300累送、3月27日到3月30日首四日化妝品再加碼單筆1萬5000加送500，以及全館當日累計滿3500送350累送，百貨再加碼，滿3萬5送日本CookingPro智能壓力萬用鍋、滿8萬送伊萊克斯無線吸塵器。

3月27日到3月30日更贈送卡友獨享豪禮，全館當日單筆滿3000可獲得「Diamond chef」大容量保溫杯，4月3日到4月6日清明連假加碼，滿5000送原價5000元的飯店專用精品浴巾組，優惠力度比出國買還便宜，比台中市區買更划算。