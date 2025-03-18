　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比在市區買划算！豐原太平洋百貨購物節登場　推最高回饋35%

▲豐原太平洋百貨。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲豐原太平洋百貨購物節登場，館方透露，新光氣爆之後許多老客戶回流，館內也相當重視公安議題，要讓消費者安心購物。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」，即將於3月27日到4月23日開打，化妝品搶先預購，3月20日到3月25日率先推出化妝品專屬單筆滿3000送300，消費滿1萬5000再加碼贈送500元抵用券。此外，預購期間消費達指定門檻即可獲得限量家電，再搭配信用卡三重回饋，最高回饋達35%。豐原太百也透露，新光事件後，許多老客戶回流，強調館方對公安相當謹慎，就是要顧客安心購物。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，豐原太百不僅持續引進優質新品牌，豐富購物選擇，更不斷推出加碼優惠，於公安上更是非常謹慎，就是要顧客們購安心、購開心，讓豐原太平洋百貨成為生活圈中不可或缺的存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上半年最受矚目的購物節大檔，購物節3月27日到4月23日正式開跑，化妝品區3月27日到4月6日卡友當日單筆滿3000送300累送、3月27日到3月30日首四日化妝品再加碼單筆1萬5000加送500，以及全館當日累計滿3500送350累送，百貨再加碼，滿3萬5送日本CookingPro智能壓力萬用鍋、滿8萬送伊萊克斯無線吸塵器。

3月27日到3月30日更贈送卡友獨享豪禮，全館當日單筆滿3000可獲得「Diamond chef」大容量保溫杯，4月3日到4月6日清明連假加碼，滿5000送原價5000元的飯店專用精品浴巾組，優惠力度比出國買還便宜，比台中市區買更划算。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／玉山金20:00召開重訊記者會
「金秀賢聲明令人失望」　金賽綸家屬進行照片數位鑑定
入夜後冷空氣更強「恐升級寒流」　周四最凍剩9度
高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！
古林睿煬155公里火球震撼日本球迷！嗨喊：讓他先發
孫藝真結婚3年罕見放閃！　「依偎玄彬」零變裝
家寧切割媽媽「只為保住1事」！律師看聲明拋3問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入夜後冷空氣更強「可能升級寒流」　周四清晨最凍剩9度

台南「國家美術館籌備處」將掛牌！台灣第一座專責近現代美術

努力回報就翻倍！4星座「今年高能成長」　事業、財富旺到爆

比在市區買划算！豐原太平洋百貨購物節登場　推最高回饋35%

跟Andy領相同薪資！網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：你很強欸

不只家寧！理鴻法律事務所「還接這1案」　網翻出：怎麼都敢接

網控欠債養惡犬！揪「3詭異點」質疑飼主　本人親反擊陰謀論

家寧委屈喊1句「想跟Andy站同一陣線」　網秒戳痛點笑了：好可悲

男性中年危機OUT　攝護腺癌男性癌症第6位...PHI檢測精準度高

快訊／11縣市低溫特報！2地非常寒冷　凍到明晚

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

入夜後冷空氣更強「可能升級寒流」　周四清晨最凍剩9度

台南「國家美術館籌備處」將掛牌！台灣第一座專責近現代美術

努力回報就翻倍！4星座「今年高能成長」　事業、財富旺到爆

比在市區買划算！豐原太平洋百貨購物節登場　推最高回饋35%

跟Andy領相同薪資！網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：你很強欸

不只家寧！理鴻法律事務所「還接這1案」　網翻出：怎麼都敢接

網控欠債養惡犬！揪「3詭異點」質疑飼主　本人親反擊陰謀論

家寧委屈喊1句「想跟Andy站同一陣線」　網秒戳痛點笑了：好可悲

男性中年危機OUT　攝護腺癌男性癌症第6位...PHI檢測精準度高

快訊／11縣市低溫特報！2地非常寒冷　凍到明晚

快訊／玉山金20:00重訊　市場指併保德信投信

男錯過班機大暴走　赤裸上身「砸爛機場設備」瘋狂影片曝光

若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人

大罷免徐巧芯拉警報？　國民黨急秀內參民調：47.8%民眾不同意

美知名分析師估今年貨櫃船運利潤減逾80%　法人與攬貨業認為不致於

入夜後冷空氣更強「可能升級寒流」　周四清晨最凍剩9度

金賽綸家屬回應「金秀賢聲明令人失望」　決定進行照片數位鑑定

台南「國家美術館籌備處」將掛牌！台灣第一座專責近現代美術

古林睿煬火球震撼日職　新庄剛志發文讚揚：讓你先發調整！

柳采葳稱「陳菊去找鄭麗君只能用走路」　行政院強力譴責不實言論

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

生活熱門新聞

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

對手亮身分了！Andy委任律師發聲

家寧聲明「律師事務所被灌爆」　網1星洗版：一戰成名

細看比特犬「2次攻擊」不像巧合！他揪3詭異點：某種信號

做經血糕給男友　狂女被酸回擊了

比特犬跳下車「關鍵6秒」超怪！

男大生「CPR狂壓800下」救不回　家屬淚謝

比特犬飼主曾喊「被沒入就不想活」：牠像自己兒子

剴剴案「倒數2天」再開庭！Threads洗版求團結

同事太愛聊天！ 主管要他換位竟「直接離職」

更多熱門

相關新聞

比出國買還便宜！豐原太平洋百貨購物節強勢登場

比出國買還便宜！豐原太平洋百貨購物節強勢登場

豐原太平洋百貨上半年度最盛大的「購物節」，即將於3/27(四)~4/23(三)熱烈開打！其中，化妝品搶先預購，3/20(四)~3/25(二)率先推出化妝品專屬單筆滿3,000送300，消費滿15,000再加碼贈送500元抵用券。

台南購物節黃偉哲抽出300萬金磚大獎得主驚喜

台南購物節黃偉哲抽出300萬金磚大獎得主驚喜

豐原太平洋百貨春季化妝品節開跑

豐原太平洋百貨春季化妝品節開跑

豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇

豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇

淡定租屋哥全家花323元　爽中千萬好宅

淡定租屋哥全家花323元　爽中千萬好宅

關鍵字：

豐原太平洋百貨購物節

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

楊晨熙突發「不自殺聲明」！

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

即／台中勤美誠品又傳墜樓！當場死亡

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

金秀賢公開「存證信函證據原檔」！

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面