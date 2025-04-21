《藝覽萬象》閃耀中友時尚藝廊　林輝堂27件創作展現宇宙視野

▲中友時尚藝廊邀請前台中市文化局長林輝堂推出《藝覽萬象-林輝堂創作個展》，展出包含以多媒材與自動技法表現出喜愛並研究多年「畫布上的天目」的璀璨繽紛系列。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市文化局長林輝堂於中友時尚藝廊以《藝覽萬象》為主題推出創作個人展覽，除展出共27件作品外，更提供價值18萬作品《天秤座》公益義賣獻愛心；另於5/24下午2點於藝廊現場進行唯一的一場藝術家專場導覽活動。

▲中友時尚藝廊邀請前台中市文化局長林輝堂推出《藝覽萬象-林輝堂創作個展》。（圖／記者游瓊華翻攝）

中友時尚藝廊邀請前台中市文化局長林輝堂於17日起推出《藝覽萬象-林輝堂創作個展》，展出包含藝術家以多媒材與自動技法表現出喜愛並研究多年「畫布上的天目」的璀璨繽紛系列，如《五行八卦》、《星象》等。林輝堂的創作風格主要以抽象表現主義為主，從自然物象、幾何學圖形中提取精華，並以線條和顏色構思展露無限創造力和想像力。

創作內容探討人類與浩瀚宇宙的息息相關以及密不可分，展現宇宙無窮的能量、完整呈現個人結合東方文化思想和西方媒材技法。藝術家林輝堂表示，繪畫構思結合東方的易經-五行八卦結合西方十二星座，勾勒宇宙浩瀚無垠的寬闊世界，歡迎欣賞這次展出的畫作。

▲林輝堂所提供作品《天秤座》於本次展覽中進行義賣，價值新台幣18萬元整，此次所得義賣金額將全數捐贈給「家扶基金會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

展出日期至6月9日止，特以「藝覽萬象」為題展出《古文明》等共27件作品，意旨藝術家以其充分無盡的想像力，抱持人文關懷的精神，徜徉於無垠的星際中觀察創作，期待觀者在林輝堂絢麗且耐人尋味的色彩世界中，一覽心中萬象。

中友時尚藝廊表示，林輝堂老師對於中部地區的藝術文化發展貢獻非常大，中友百貨身為推廣藝文行列的台中市藝術亮點一員，能夠邀請到林局長來到時尚藝廊展出，覺得於有榮焉。此外，由林輝堂所提供作品《天秤座》於本次展覽中進行義賣，價值新台幣18萬元整，此次所得義賣金額將全數捐贈給「家扶基金會」，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。

▲林輝堂所提供作品《天秤座》於本次展覽中進行義賣，價值新台幣18萬元整，此次所得義賣金額將全數捐贈給「家扶基金會」。（圖／記者游瓊華翻攝）