希臘深夜6.0地震！　當局警告：恐有海嘯

▲ 希臘發生規模6.0地震。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合報導
美國地質調查局（USGS）資訊顯示，希臘當地14日凌晨1時51分（台灣時間上午6時51分）地中海發生規模6.0強震，震央位於卡索斯島（Kasos）首府弗萊（Fry）東南方約23公里處近海，震源深度約74公里。
根據《紐約時報》，希臘氣候危機暨民防部門透過社群媒體警告，該國部分沿海地區有海嘯風險，呼籲民眾立即遠離海岸並遵守地方當局指示。
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USGS初步報告地震規模為6.1，隨著地震學家持續分析資料，現已下修至6.0。
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