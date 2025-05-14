「日本7月大地震」網瘋傳　前主任說話了

▲郭鎧紋說，根據日本311大地震經驗，發生大地震前會有一些前兆現象。（圖／資料照／記者許敏溶攝）



記者陳俊宏／綜合報導

網路瘋傳「日本今年7月5日會發生大地震」，對此，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋認為，根據日本311大地震經驗，發生大地震前會有一些前兆現象，目前來看沒有要發生大地震的徵兆，對於網路說法「謠言成分較大」。

日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》曾預言日本311大地震，然而，書中曾提到，2025年7月5日會發生一場震央位於日本、台灣以及菲律賓海域之間的大地震，也因此出現「7/5日本大地震」的說法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼311大地震引發海嘯，造成毀滅性災情。（圖／資料照／路透）



此說法在網路瘋傳，不少人直呼7月不敢去日本玩。面對謠言發酵，日本政府及地方首長紛紛闢謠。宮城縣知事村井嘉浩嚴正指出，「社群媒體上缺乏科學根據的謠言嚴重影響觀光，實屬重大問題。」

日本氣象廳也在官網重申，「一般來說，若有人聲稱能明確預測地震時間與地點，多屬謠言。」內閣府防災官X帳號則提醒，目前科技無法預測地震具體時間與地點，請大家平時就做好防災準備，包括確認避難場所、固定家具及規劃逃生路線等。

對此，《自由時報》報導，郭鎧紋表示，根據日本311大地震經驗，發生大地震前會有一些前兆現象，目前在日本並沒看到這麼明顯的前兆現象，對於網路說法「謠言成分較大」。他也提到，今年看來仍處於地震「平靜期」，但得繼續觀測到7月5日之前，是不是有什麼變化，但至少到目前為止的資料，沒有要發生大地震的徵兆。