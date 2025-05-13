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「日本7月大地震」謠言瘋傳！　旅遊業證實：訂單大減

▲▼日本石川縣能登半島7.6地震,輪島。（圖／路透）

▲日本石川縣能登半島2024年發生7.6地震，輪島市災情慘重。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》曾預言日本311大地震，然而書中曾提到2025年7月5日會發生一場震央位於日本、台灣以及菲律賓海域之間的大地震。不僅如此，成功預言緬甸地震的泰國算命師Mor Plai也預言日本7月可能會發生天災，種種言論瞬間在網路上引發熱議，儘管毫無科學根據，仍有許多創作者製作危言聳聽的短影音渲染，導致許多外籍旅客選擇取消日本行程，影響當地旅遊觀光業。

根據《日本放送協會》報導，這項傳言最初是由一名來自日本的YouTuber提起，隨後開始有越來越多的網路創作者以此為題材製作聳動標題的影片，稱日本會在2025年7月5日遭遇大地震，相關議題瞬間在網路上發酵。

報導指出，這類影片從2023年開始陸續出現，但今年突然開始暴增，至今已有超過1000則類似預言影片。影片內容大多是指日本會在2025年7月迎來「隕石墜落」、「發生南海海槽大地震」、「火山爆發」等，就連TikTok上也有超過50則相關影片，觀看次數超過4000萬。

報導特別提到，這些「沒有根據的謠言」從2024年底開始在台灣與香港等使用繁體中文的地區開始擴散，光是在YouTube就有220則影片，總觀看次數超過5200萬。

不僅如此，還有英文、泰文、越南文、印度文、印尼文以及西班牙文等各種語言的影片。

一名香港旅行社業者直言，自2月起，日本旅行團的預約明顯減少，4月復活節連假的業績甚至只有2024年的一半。此外，今年夏季的日本旅行團訂單減少，旅客紛紛將目的地改為澳洲或杜拜。

面對謠言發酵，日本政府及地方首長紛紛闢謠。日本氣象廳也在官網重申，「一般來說，若有人聲稱能明確預測地震時間與地點，多屬謠言。」

另一方面，曾先後成功預測多起大型災難的泰國命理師Mor Plai曾表示，日本在7、8月間有可能會發生地震，同時日本與印尼之間的海底火山也可能爆發，並波及富士山。

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